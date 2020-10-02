HBO Max The Witches Filminin İlk Fragmanını Yayınladı

Warner Media, Roald Dahl’un The Witches adlı eserinin yeni bir film adaptasyonunu duyurmuştu. Yapımdan ilk fragman yayınlandı.

Roland Dahl’ın dilimize “Cadılar” adıyla çevrilen fantastik romanı, biraz karanlık bir havaya sahip olsa da oldukça beğenilmiş ve ödüller almıştı. Eser, 1990 yılında da aynı adla sinemaya uyarlanmıştı.

Cadılar Bayramı’nı Cadılar ile karşılamaya hazırlanan Warner Media, yapımın yeniden film haline getirilmesi için kolları sıvamış ve yönetmen koltuğunu da usta isim Robert Zemeckis’e teslim etmişti. HBO Max yapım için bir de fragman yayınladı.

Anne Hathaway başrolde

HBO Max’ın yayınladığı fragmanda yapımı ilk defa görüyoruz. Filmin başrolünde Hollywood’un başarılı isimlerinden Anne Hathaway yer alıyor. Cadılar duyurulalı daha üç hafta olmuş olsa da şimdiden ilk fragmanı görüyoruz. Film ise ay sonunda HBO Max’te olacak.

Normalde yapımın vizyon tarihi 9 Ekim olacaktı. Haziran ayında koronavirüs pandemisi nedeniyle yaşanan takvim değişiklikleri filmin vizyon tarihinin değişmesine neden olmuştu. Warner Media, filmi 2021’e atmaktansa Cadılar Bayramı’nda yayınlamaya karar verdi.

Roland Dahl’ın kitabı 1983 yılında yayınlamasından 7 yıl sonra Cadılar bir defa da beyaz perdede yer almıştı. O filmde başrolleri Mr. Bean rolüyle tanınan Rowan Atkinson ve Anjelica Huston paylaşmıştı.

Cadılar büyülemeye geliyor

Cadılar’da 1967 yılının Alabama’sında genç bir yetim çocuğun (Jahzir Kadeem Bruno), bir şekilde baş cadı (Anne Hathaway) ve ekibi ile yollarının kesişmesi ve onların planlarıyla mücadele etmesi anlatılıyordu. Dozunda bir karanlığa sahip olan seri hem çocukları hem yetişkinleri çekecektir.

Yeni filmde kadroda Hathaway’e Octavia Spencer, Stanley Tucci ve Chris Rock eşlik edecek. Geleceğe Dönüş, Forrest Gump, Grinch gibi pek çok farklı yapımda kamera arkasına geçen Zemeckis, senaryoyu da Kenya Barris ve Guillerme Del Toro ile birlikte kaleme aldı. HBO Max’in çok şey beklediği yapımdan ilk fragmanı aşağıda yer alan bağlantıdan izleyebilirsiniz. Filmin vizyon tarihi 22 Ekim.