Geçtiğimiz gün ortaya çıkan iddialar üzerine HBO Max'in ülkemizdeki faaliyetlerini durdurduğu ortaya atılmıştı. Bugün de Variety'nın özel haberinde paylaştığı bilgilere göre Warner Bros. sözcüsü tarafından Türkiye faaliyetlerinin durdurulduğu doğrulandı.

Dünyanın en çok rağbet gören içerik platformlarından olan HBO Max’in bu yıl içinde ülkemize geleceği açıklanmıştı. Hatta platformun Türkiye CEO’sunun bile belli olması, HBO Max’in kısa süre içinde ülkemizde olacağını kanıtlıyordu.

Geçtiğimiz haftalarda platformun ülkemize özel olarak hazırlayacağı ilk dizinin de ortaya çıkmasının ardından artık platformun yayın hayatının başlamasına günler kala ortaya çıkan bir iddia platformun ülkemizde hayranlarını şok etmişti. Bugün de Variety tarafından paylaşılan özel habere göre, Warner Bros.'tan iddialara ilişkin resmi açıklama geldi.

HBO Max ülkemize gelmeyebilir

Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre ülkemizde işe alımlar yapan ve hatta ilk yerli projelerinin yapımına başlayan HBO Max, ülkemizin de aralarında bulunduğu birkaç ülkede faaliyetlerini “süresiz olarak” askıya aldığı iddia edilmişti. Platformun bu kararı neden aldığı bilinmezken sektördeki pek çok isim HBO Max’in “yatırımlarının karşılığını alamayacağı” ülkelerden çekildiğini düşünmüştü.

HBO Max, faaliyetleri askıya aldıklarını doğruladı

Variety'nın haberine göre, Warner Bros. Discovery sözcüsü kendilerine ulaşarak yaptıkları açıklamada iddiaları doğruladı. Warner Bros. sözcüsü "HBO Max ve Discovery Plus'ı, Warner Bros. Discovery çatısı altında birleştirme çalışmalarımız sürerken mevcut hizmetlere ilişkin mevcut içerik tekliflerimizi yeniden gözden geçiriyoruz. Bu sürecin bir parçası olarak, Kuzey ve Orta Avrupa'da HBO Max için orijinal programlama çalışamalarımızı durdurmanın yanı sıra HBO Max'ten sınırlı bazı programlamaları kaldırmaya karar verdik. Ayrıca Hollanda ve Türkiye'deki geçtiğimiz yıl başlayan gelişim faaliyetlerimizi de durdurduk." dedi.

Bununla birlikte faaliyetlerin yeniden aktif bir şekilde devam etmesi için belirli bir zaman dilimi söylenmedi. Ancak Warner Bros. sözcüsü bu konuda karamsar bir yaklaşım sergilemedi ve sözlerine "Bu bölgelerdeki Warner Bros. Discovery çalışmalarını devreye almaya ve akış hizmetlerimizde kullanılmak üzere önemli miktarda yerel üçüncü taraf içerik satın almaya devam edeceğiz" sözlerini ekledi.