Game of Thrones, Euphoria, Sucession ve Chernobyl gibi birbirinden kaliteli dizilere imza atan HBO’nun dijital platformu HBO Max, yakında tıpkı Disney+ gibi Türkiye’de hizmet vermeye başlayacak. Platformdaki ilk yerli dizi Kör Nokta adıyla yayınlanacak ve gizemli bir polisiye hikayeye sahip olacak.

Uzun yıllardır Türkiye’de hizmet veren Netflix, yerli seçenekler BluTV, puhutv ve Exxen, Amazon Prime Video, Bein Connect ve yakında hizmete başlayacak Disney+’a bir seçenek daha geliyor: HBO Max.

İzleyiciler ve profesyoneller arasında dizilerinin kalitesiyle bir adım daha öne çıkan HBO Max’in arkasında, tıpkı adında da olduğu gibi dünyanın ne büyük TV ağlarından HBO yer alıyor. İçerikleri Türkiye’de anlaşmalı olarak çeşitli platformlarda yayınlanan HBO Max platformu ise artık resmen Türkiye’ye girmeye hazırlanıyor. Tıpkı Disney+ için olduğu gibi HBO Max için de çalışmalar başladı.

HBO Max’te yayınlanacak ilk yerli dizi Kör Nokta, bir kasabada gerçekleşen cinayetin gizemini anlatacak:

Dizinin çekimleri Çanakkale, Gökçeada'da yapılacak

Gazeteci Sina Koloğlu’nun aktardığı bilgilere göre Kör Nokta'nın konusunu, “Kasabasına dönen bir kadın, karşılaştığı cinayeti çözmeye çalışıyor. Aynı zamanda kasabanın da sırları ve geçmişi ortaya çıkıyor” şeklinde açıkladı. Buradan yola çıkarak toplumsal çıkarımların bol bol işleneceği, polisiye gerilim türünde bir dizi izleyeceğimizi söylemek mümkün.

Dizinin kamera önü ve arkasında yer alacak kadrosu hakkında da bilgiler paylaşan Sina Koloğlu senaryonun, daha önce Netflix dizisi Pera Palas’ta Gece Yarısı’nı da yazan Elif Usman tarafından kaleme alınacağını belirtti. Elif Usman, ayrıca Hanımın Çiftliği ve Tatlı Küçük Yalancılar gibi TV uyarlamalarını da kaleme almıştı.

İlk HBO Max yerli dizisi olacak Kör Nokta’nın yönetmen koltuğunda ise Netflix dizisi Aşk 101 ve Benim İçin Şampiyon filminin yönetmeni Ahmet Katıksız oturacak. Dizinin başrolü için de şu an da iki isimle görüşüldüğü, çekimlerin Gökçeada’da yapılacağı gelen diğer bilgiler arasında yer alıyor.

HBO Max’in Türkiye'de 2022'nin sonlarına doğru yayına başlaması beklenirken, platformun aylık ya da yıllık abonelik ücreti henüz kesinlik kazanmadı.