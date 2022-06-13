HBO Max'in Türkiye'deki ilk yerli dizisi Kör Nokta ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Dizinin başrolünde Nejat İşler'in yer alacağı iddia edildi. Aslıhan Gürbüz, İşler'e eşlik edecek.

2022 yılının sonunda Türkiye'de hizmet vermeye başlayacağı söylenen HBO Max ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bundan birkaç hafta önce sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, platformun ilk yerli dizisinin Kör Nokta olacağından bahsetmiştik. İşte bu yapımla ilgili yeni bilgiler geldi.

Edinilen bilgilere göre Kör Nokta, 8 bölümden oluşacak. Dizi, geçmişte söylendiği gibi polisiye türünde olacak. Edinilen bilgilere göre Kör Nokta, OJO Pictures isimli şirket tarafından hayata geçirilecek. Bu şirket, geçtiğimiz dönemlerde Hekimoğlu isimli diziyi üstlenmiş ve sesini duyurmayı başarmıştı.

Dizinin başrolünde Nejat İşler olacak

İddialara göre Kör Nokta'nın başrollerinde Nejat İşler ile Aslıhan Gürbüz olacak. Nejat işleri polis olarak göreceğimiz dizide Aslıhan Gürbüz'ün rolüne dair bir bilgi sahibi değiliz.

HBO Max, Türkiye girişi ile ilgili hiçbir açıklamada bulunmadı. Yapılacak resmi açıklama, platformun Türkiye'deki varlığını netleştirecek.