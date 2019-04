HBO: "Westworld, 2020'den Önce Ekranlara Dönmeyecek"

HBO'nun Game of Thrones'un final yapmasının ardından oluşacak boşluğu neyle dolduracağı merakla beklenirken şirket, Westworld'un 2020 yılından önce yayınlanmayacağını onayladı.

ABD merkezli ücretli kanal grubu HBO’nun amiral gemi yapımı olan Game of Thrones, bu yıl yayınlanacak 8. ve final sezonu ile ekranlara veda edecek. Birkaç hafta sonra Game of Thrones’un final yapması ile birlikte HBO ekranları boşluğa düşmüş olacak. Peki yeni bir amiral gemi yapım GoT’un yerini alana kadar HBO ne yayınlayacak?

Beklentiler, HBO’nun Game of Thrones finalinden sonra bu yıl içinde Westworld’u yeniden ekranlara taşıyacayağı yönündeydi. Son gelen açıklamalar ise bu konudaki beklentileri karşılıksız çıkardı. WarnerMedia Entertainment başkanı Bob Greenblatt ve HBO programlama başkanı Casey Bloys, Westworld’un 2020’den önce geri dönmeyeceğini açıkladı.

HBO, Game of Thrones’un 7. sezonu ile 8. sezonu arasındaki uzun boşluğu Succession, Sharp Objects, The Deuce, My Brilliant Friend, The Night Of, The Leftovers, Barry, Veep, High Maintenance, John Oliver’ın ve Bill Maher’in şovları ile başarılı bir şekilde doldurmuştu. Yine de direkt olarak GoT’un yerini alacak bir yapım ortaya koymak kolay olmayacak.