Samwell Tarly, Westeros'un Kaderini Belirleyen Kişi Olacak

Görünüşe göre Samwell Tarly, dizinin sekizinci sezonunda Westeros'un kaderini değiştirecek isimlerin başında gelecek.

Game of Thrones’un sekizinci sezonunun ilk bölümü yayınlandı ve sezonun ilk bölümünde en kritik rolde olan karakter hiç kuşkusuz ki Samwell Tarly’ydi. Hatta Tarly, oyunu tamamen değiştirebilir.

Aslında Sam’in bu sezon oldukça kritik bir noktada olacağını ilk olarak Bran’den duyduk. Bran, Jon’un yedi krallığın gerçek kralı olduğunu neden Sam’in söylemesi gerektiğini de açıkladı. Sam, Jon’un Targeryan olduğunu söylemeden önce Daenerys’in, babasını ve abisini öldürdüğünden Jon’un haberinin olup olmadığı öğrenmek istedi.

Sam, babasının ve abisinin ölümlerinden Jon’un haberinin olmadığını fark edince büyük bombayı patlattı. Jon’un eski dostu, Jon’un gerçek biyolojik babasının Rhaegar Targeryan olduğunu; kendisinin ise aslında Aegon Targeryan olduğunu ve Demir Taht’ın gerçek varisinin Jon (Aegon) olduğunu söyledi.

Yani Sam, tek bir sahnede Jon ile Daenerys’in ilişkisini, Westeros’un geleceğini tamamen değiştirdi. Gidişata bakılırsa Sam’in daha da kritik bir role yerleşeceğini ve kendisinin doğal olarak pek de Dany yanlısı olmadığını söylemek mümkün.

Görünüşe bakılırsa sadece altı bölüm sürecek olan final sezonunda da savaşlar kadar stratejik hamleler ve entrikalar da oldukça önemli bir rol oynayacak.