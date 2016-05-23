Birçok sanatçı ve illüstratör birtakım şaşırtıcı, tuhaf ve ilginç sanatlarla karşımıza çıkabiliyor. Bu özelliklerin hepsini taşıyan bir Instagram sayfası sahibi olan sanatçı Monica Carvalho, insanı ilginç düşüncelere sürüklüyor.

Kaynak : https://brightside.me/creativity-photography/an-artist-creates-surreal-photo-manipulations-that-are-both-creepy-and-mesmerizing-613860/

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