Hem Olağanüstü Hem de Ürpertici: Manipüle Edilmiş 20 Fotoğraf

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Hem Olağanüstü Hem de Ürpertici: Manipüle Edilmiş 20 Fotoğraf
Birçok sanatçı ve illüstratör birtakım şaşırtıcı, tuhaf ve ilginç sanatlarla karşımıza çıkabiliyor. Bu özelliklerin hepsini taşıyan bir Instagram sayfası sahibi olan sanatçı Monica Carvalho, insanı ilginç düşüncelere sürüklüyor.

Sizler için derlediğimiz tonla Photoshop ve tonla manipülasyon içeren bu 21 fotoğraf gerçekten ilgi çekici. Monica Carvalho'nun Instagram sayfasından fotoğraf seçmek cidden zor; çünkü hepsi birbirinden güzel.

1. Kalemli Kule

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2. Sörf kahvesi

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3. Görmek için gözünüzü kapatın

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4. Bahar saçlarınızda

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5. Çöl atı

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6. Buna bir şey yazamadık ama dilimizin ucunda

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7. Gözünüz önünde

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8. Orman yürüyüşü

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9. Çölde bir plaj tatili

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10. Burada neler oluyor?

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11. İpin ucunda yürümek

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12. Elde bir plaj tatili

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13. Mavi düşler

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14. İklim değişikliği sınır tanımaz

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15. Bazen az daha çoktur

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16. Ayaklar altında

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17. Gökyüzünde sallanmak

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18. Büyük bir kuş

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19. Parmak ağacı

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20. Asfalttan bir yorgan

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Kaynak : https://brightside.me/creativity-photography/an-artist-creates-surreal-photo-manipulations-that-are-both-creepy-and-mesmerizing-613860/
Etiketler: photoshop, fotoğraf, manipülasyon
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