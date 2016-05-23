Sizler için derlediğimiz tonla Photoshop ve tonla manipülasyon içeren bu 21 fotoğraf gerçekten ilgi çekici. Monica Carvalho'nun Instagram sayfasından fotoğraf seçmek cidden zor; çünkü hepsi birbirinden güzel.
1. Kalemli Kule
2. Sörf kahvesi
3. Görmek için gözünüzü kapatın
4. Bahar saçlarınızda
5. Çöl atı
6. Buna bir şey yazamadık ama dilimizin ucunda
7. Gözünüz önünde
8. Orman yürüyüşü
9. Çölde bir plaj tatili
10. Burada neler oluyor?
11. İpin ucunda yürümek
12. Elde bir plaj tatili
13. Mavi düşler
14. İklim değişikliği sınır tanımaz
15. Bazen az daha çoktur
16. Ayaklar altında
17. Gökyüzünde sallanmak
18. Büyük bir kuş
19. Parmak ağacı
20. Asfalttan bir yorgan