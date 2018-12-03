Hemen Şu Anda Neden Bir PlayStation Vita Almalısınız?

Sony'nin bir süredir artık umudunu ve desteğini çektiği PlayStation Vita'nın sizlere güzel gelebilecek özelliklerinden söz edeceğiz.

PlayStation Vita, birçoklarına göre Sony tarihinin gelmiş geçmiş en başarısız projesi olarak anılıyor. PlayStation Portable'ın inanılmaz başarısı sonrasında, taşınabilir konsol piyasasına bomba gibi düşmesi beklenen PlayStation Vita, satışlarda adeta kendi pimini çekerek oldukça kötü bir grafik çizmişti.

İşin tam da burasında bir şeyi sorgulamak gerek: Satış rakamlarını bir kenara bırakırsak; PlayStation Vita gerçekten de bu kadar kötü bir konsol mu? Bir dönem konsolu kullanmış bir dostunuz olarak Vita'nın hiç de kötü bir konsol olmadığını söylemeliyim. Bundan yaklaşık 4-5 yıl önce 3-4 ay kullanıp sattığım cihazdan vazgeçmemin yegane nedeni oyun skalasının ciddi anlamda dar olmasıydı. Dilerseniz ilk olarak bu konuya değinelim.

1. Oyunlar

Eğer kendinizi bir 'oyun canavarı' olarak tanımlamıyorsanız, Vita için biriken oyun portföyü artık fazlasıyla geniş. Gravity Rush, LittleBigPlanet, Dragon's Crown, Persona 4... Şu an için aklımıza gelen AAA kalitesinde olan oyunlar bunlar. İşin içine MGS: HD Collection gibi yapımlar da girince Vita adeta çılgın atmaya başlıyor.

2. Donanım

Herhalde bu konuda herkes bizimle hemfikir olacaktır: Piyasaya çıkmasının üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen Switch dışında PlayStation Vita'nın eline su dökebilecek bir taşınabilir konsol halen yok. Dokunmatik ekran, klasik PlayStation Controller avantajı ve oldukça büyük ekranıyla Vita, sizleri hem oyun oynarken hem de bir şeyler izlerken pişman etmeyecek bir donanıma sahip.

3. Remote Play Desteği

Eğer bir PlayStation 4 sahibiyseniz, Vita'yı almak için daha iyi bir sebebiniz olamaz. Remote Play desteği olan oyunları tıpkı Switch'te olduğu gibi bir diğer konsolda bıraktığınız yerden devam ederek deneyiminizi sürdürebiliyorsunuz. Böylece hem iki kere para vermekten hem de oyun keyfinizin bölünmesinden kurtulmuş oluyorsunuz.

4. Modlama Desteği

Bildiğiniz gibi konsolların yasa dışı oyun oynatacak şekilde modlanması yasal olarak sıkıntılı bir süreç. Bu açıdan çok fazla detay vermemiz mümkün değil. Ancak PlayStation Vita'nın ilk piyasaya çıktığı dönemlerdeki gibi müdaheleye kapalı bir konsol olmadığını belirtmemiz yeterli olacaktır.