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McLaren F1’den İlham Alan Uçak Gibi Hiper Otomobil Hennessey Blackbird Tanıtıldı

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Hennessey, McLaren F1’den ilham alan 850 beygirlik canavarı Blackbird’ü tanıttı. Araçtan yalnızca 71 adet üretilecek.

McLaren F1’den İlham Alan Uçak Gibi Hiper Otomobil Hennessey Blackbird Tanıtıldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Amerikan hiper otomobil üreticisi Hennessey, süper otomobil dünyasında giderek kaybolan saf sürüş hissini geri getirmek için yepyeni bir modelle karşımıza çıktı. Şirketin Venom GT ve Venom F5 modellerinden sonraki 3. özel üretim süper otomobili olan Blackbird tanıtıldı.

Araç, adını efsanevi Lockheed SR-71 Blackbird casus uçağından alıyor. Otomobil tahmin edebileceğiniz gibi hem tasarımı hem de performansıyla araba tutkunlarının ağzının suyunu akıtacak cinsten. Aracın ikonik McLaren F1 otomobilden de ilham aldığını belirtelim.

İçerikten Görseller

McLaren F1’den İlham Alan Uçak Gibi Hiper Otomobil Hennessey Blackbird Tanıtıldı
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Karşınızda Hennessey Blackbird

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Blackbird, günümüz süper otomobil pazarını domine eden karmaşık elektrikli motorlar veya devasa turbolar yerine Ilmor Engineering iş birliğiyle geliştirilen tamamen atmosferik 6,2 litrelik V8 motordan alıyor. Bu özel motorun 800 ila 850 beygir arasında güç üretmesi ve 9.000’in üzerinde devir çevirmesi hedefleniyor. Üretilen güç, lineer tork eğrisi eşliğinde 6 ileri manuel şanzıman ve kabine ayrı bir hava katan metal gated vites mekanizması üzerinden arka tekerleklere aktarılıyor.

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Ağırlık tarafında son derece iddialı bir mühendislik ortaya koyan Hennessey, Blackbird’ün kuru ağırlığının 1.360 kg’ın altında kalacağını belirtmiş. Bu derece düşük bir kütle elde edebilmek adına otomobilin tüm gövde panelleri karbon fiberden imal edilmiş. Ayrıca model, Venom F5’ten türetilmek yerine araç için sıfırdan geliştirilen özel bir tam karbon monokok şasi üzerine geliştiriliyor.

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Otomobil, gücünü yere aktarmak için Michelin Pilot Sport Cup 2 R lastikler ve modele özel üretilen iki farklı 20 inç jant seçeneğini kullanıyor. Öngörülen bu tüy sıklet ağırlık ve yüksek güç birleşimi sağlandığında, 3 pedallı bu süper otomobil, 0’dan 100 km’ye 2,5 saniyede çıkabilecek. Maksimum hızı ise 354 km/sa olarak açıklandı.

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McLaren F1'den ilham alan detaylar yalnızca performans kaygısıyla sınırlı değil. Araçta tıpkı efsanevi modeldeki gibi "arka bagaj podları" mantığıyla çalışan bir yan saklama alanı da sunuluyor. Bunun da ötesinde ön kaputun altında 2 adet tam boy kabin valizini alabilecek bir bagaj hacmi var. İç mekânda ise modern araçların aksine tek bir dijital ekran bile yer almıyor. Sürücünün tam karşısında, merkezinde 10.000 devir göstergesi bulunan 5 adet analog kadran yer alıyor.

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Hennessey Blackbird’den yalnızca 71 adet üretilecek. Aracın fiyatı ise 2,5 milyon dolar olarak açıklandı.

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