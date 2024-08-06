Hesap makinelerinde yer alan M’li tuşları hepimiz hatırlarız, ancak çoğumuz ne işe yaradığını bilmez. Peki bu M’li tuşların işlevi ne?

Artık her ne kadar basit hesaplama işlerimizi telefonlarımızdan halletsek bile yıllardır kullandığımız hesap makinelerinde M harflerinin yer aldığı bazı tuşlar bulunuyordu.

Peki bu MU, MC, M+ gibi tuşlar tam olarak ne işe yarıyordu?

Hesap makinelerindeki M harfiyle başlayan tuşlar, hafıza fonksiyonlarını kontrol etmek için kullanılır.

Yani bu tuşlar, hesaplama sırasında belirli değerleri saklamak ve tekrar kullanmak için varlar. Zaten bahsettiğimiz M tuşu da İngilizce'de 'hafıza' anlamına gelen 'memory'den geliyor.

Gelin her birinin ne işe yaradığına daha yakından bakalım.

M+ (Memory Plus): Bu tuş, hesap makinesindeki mevcut değeri hafızaya eklemenizi sağlıyor. Örneğin, hafızada 4 varsa ve ekranda 10 görünüyorsa, M+ tuşuna bastığınızda hafızadaki değer 14 olur.

Bu tuş, hesap makinesindeki mevcut değeri hafızaya eklemenizi sağlıyor. Örneğin, hafızada 4 varsa ve ekranda 10 görünüyorsa, M+ tuşuna bastığınızda hafızadaki değer 14 olur. M- (Memory Minus): Bu tuşun çalışma mantığı da yukarıda bahsettiğimiz plus’ın tam tersi. Yani mevcut değeri hafızadan çıkarıyor.

Bu tuşun çalışma mantığı da yukarıda bahsettiğimiz plus’ın tam tersi. Yani mevcut değeri hafızadan çıkarıyor. MR (Memory Recall): MR, hafızadaki değeri ekrana getirmenizi sağlıyor.

MR, hafızadaki değeri ekrana getirmenizi sağlıyor. MC (Memory Clear): Bu tuş da hafızadaki tüm değeri sıfırlamaya ve temizlemeye yarıyor.

Peki siz hesap makinesi kullanırken bu tuşlardan faydalanıyor muydunuz?

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