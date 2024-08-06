Artık her ne kadar basit hesaplama işlerimizi telefonlarımızdan halletsek bile yıllardır kullandığımız hesap makinelerinde M harflerinin yer aldığı bazı tuşlar bulunuyordu.
Peki bu MU, MC, M+ gibi tuşlar tam olarak ne işe yarıyordu?
Hesap makinelerindeki M harfiyle başlayan tuşlar, hafıza fonksiyonlarını kontrol etmek için kullanılır.
Yani bu tuşlar, hesaplama sırasında belirli değerleri saklamak ve tekrar kullanmak için varlar. Zaten bahsettiğimiz M tuşu da İngilizce'de 'hafıza' anlamına gelen 'memory'den geliyor.
Gelin her birinin ne işe yaradığına daha yakından bakalım.
- M+ (Memory Plus): Bu tuş, hesap makinesindeki mevcut değeri hafızaya eklemenizi sağlıyor. Örneğin, hafızada 4 varsa ve ekranda 10 görünüyorsa, M+ tuşuna bastığınızda hafızadaki değer 14 olur.
- M- (Memory Minus): Bu tuşun çalışma mantığı da yukarıda bahsettiğimiz plus’ın tam tersi. Yani mevcut değeri hafızadan çıkarıyor.
- MR (Memory Recall): MR, hafızadaki değeri ekrana getirmenizi sağlıyor.
- MC (Memory Clear): Bu tuş da hafızadaki tüm değeri sıfırlamaya ve temizlemeye yarıyor.
Peki siz hesap makinesi kullanırken bu tuşlardan faydalanıyor muydunuz?
Kaynaklar: Chron
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