Güvenlik sorunları her geçen gün daha da çok gündeme geliyor. Peki güvende miyiz? Firefox'un popüler veri güveliği hizmetiyle birlikte bu soruya yanıt arıyoruz.

Güvenlik ihlalleri büyük bir sorun hâline geldi. Kullanıcıların kişisel verilerini koruyamayan kuruluşlar, bu verilerin kötü amaçlı kişiler tarafından ele geçirilmesine ve yine kötü amaçlı kişilere ücret karşılığında satılmasına yol açıyorlar. Kullanıcıların ele geçirilen verileri ve bu doğrultuda hesapları -şifreleri e-posta adresleri gibi bilgileri değiştirilerek- kullanıcıların ellerinden tamamen gidebiliyor.

Mozilla’nın açık kaynaklı internet tarayıcısı olan Firefox, kullanıcılarını veri ihlaline uğramış bir siteye girdiğinde uyarıyor, bu site içerisinde kişisel bilgilerini paylaşmamalarını öneriyor. Kişisel bilgilerin korunmasına oldukça önem veren Mozilla, bu verilerin daha öncesinde ele geçirilip geçirilmediğini görmemizi sağlayan Firefox Monitor platformunu, herkese açık bir şekilde ve ücretsiz olarak sunuyor.

Firefox Monitor platformu, veri ihlalleri süresince ele geçirilen ve satışa çıkarılan bilgileri bizler için satın alıyor ve kütüphanesinde bu verilere ait e-posta adreslerini bağdaştırıyor. Firefox Monitor’ün sitesinin içerisine girdiğinizde sizden sadece e-posta adresinizi yazmanız isteniyor. Bunun devamında platform, geniş veri ihlali kütüphanesinde e-posta adresinizin karıştığı veri ihlallerini anında karşınıza seriyor.

E-posta adresinizin karıştığı ve bilgilerinizin ele geçirildiği veri ihlalleri detaylı bir şekilde gösteriliyor. Hangi veri ihlalinin; ne zaman gerçekleştiği, kaç hesabı etkilediği ve ne gibi verilerin ele geçirildiği bir bir listeleniyor. E-posta adresinizi girdikten sonra karşınıza birçok site çıkabilecekken hiçbir site de çıkmayabilir.

Önünüze “Şimdilik Her Şey Yolunda” yazısı çıktıysa hesaplarınız güvende demektir. Eğer ki karşınıza e-posta hesabınızın karıştığı veri ihlalleri çıktıysa, veri ihlali gerçekleşen platformlardaki hesaplarınızın şifrelerini değiştirmeniz öneriliyor.

İlerleyen zamanlarda e-posta adresinizin başka bir veri ihlaline karışması durumunda Firefox Monitor tarafından bilgilendirilmek için sayfanın orta kısmında bulunan “Kaydol” butonuna tıklayabilirsiniz.

~Verilerinizi korumak için bilgiler.

Mozilla’nın Firefox Monitor gibi oldukça yararlı uygulamaları ücretsiz bir şekilde tüm kullanıcılara sunması gerçekten bizleri mutlu ediyor. Siz de hesaplarınızın herhangi bir veri ihlaline karışıp kötü amaçlı kişilerin eline geçip geçmediğini öğrenmek için buraya tıklayabilir ve Firefox Monitor platformuna geçiş yapabilirsiniz.