Bir genelleme yaparsak elektrikli otomobiller, içten yanmalı motorla çalışan otomobillere göre daha ağır. Peki bunun sebebi ne?

Elektrikli otomobillerle içten yanmalı motorlu otomobillerin birbirinden pek çok farkı bulunuyor. Bu farklardan biri de ağırlıkları.

Hatta o kadar büyük bir fark ki, elektrikli otomobiller diğerlerine göre neredeyse 600 kg daha fazla olabiliyor. Bu ağırlığın sebebi ise elektrikli otomobillerde olup, içten yanmalılarda olmayan bir şeyden kaynaklı.

Otomobilin altında, büyük bir batarya var.

Elektrikli otomobillerde, içten yanmalı motorla çalışan otomobillerin parçalarına ek olarak batarya var. Bu batarya, ağırlık oranını epey etkiliyor. Bir marka-model üzerinden örnek verecek olursak:

BMW 4 Serisi Gran Coupe’nin yüksüz ağırlığı 1.695 kg. Elektrikli bir otomobil tercih ederseniz ise ağırlık 2000 kiloya kadar çıkabiliyor. Bataryalar 300 kilogramdan başlayıp 600 kilograma kadar uzanıyor.

Peki otomobillerin daha ağır olmasının dezavantajları var mı?

Bir otomobile ağırlık eklendiğinde arabanın virajlarda daha fazla kaymasının önüne geçmek için süspansiyonun güçlendirilmesi gerekiyor. Bu da otomobilin tümsekleri daha çok hissetmesine sebep oluyor.

Buna ek olarak ağırlık eklemek, arabanın daha fazla enerji kullanmasına dolayısıyla sürüş maliyetinin artmasına sebep olabiliyor.

Tabii ki elektrikli otomobillerle diğer otomobilleri karşılaştırabileceğimiz tek nokta ağırlık değil. Başka birçok faktör daha var. Hangisinin daha iyi olduğunun yargısına varmak ise beklentilerinizi göz önünde bulundurduğunuzda size kalıyor.

Elektrikli otomobillerle ilgili diğer içeriklerimize göz atabilirsiniz: