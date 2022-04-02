Hindistan'ın ve Asya'nın en zengin insanı Guatam Adani, 100 milyar dolar servete ulaşarak dünyanın en zengin on insanı arasına girmeyi başardı. Gelen haberlerde Adani'nin son iki yılda servetini 16 kat artırdığı ifade edildi.

Son zamanlarda pandemi ve savaş gibi konular sebebiyle dünya genelinde ekonomik sorunlar yaşansa da zengin isimler servetlerini artırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda yatırımcılar, dev şirketlerin kurucuları ve iş insanlarından oluşan dünyanın en zengin insanlarının pandemi sürecinde servetlerini katladıklarını sizlerle paylaşmıştık.

Ayrıca yakın zamanda çıkan bir haberde de son yıllardaki çalışmalarıyla varlığını katlayan Elon Musk’ın, 2024’te dünyanın ilk trilyoneri olabilme ihtimalinin bile bulunduğu ifade edilmişti. Şimdi ise gelen haberler, Musk dışında Jeff Bezos, Bill Gates ve Warren Buffet gibi isimlerin bulunduğu dünyanın en zengin on insanı listesine yeni bir ismin katıldığını ortaya koydu.

Hintli iş insanı Guatam Adani 100 milyar dolar servete ulaştı

Hindistan ve Asya’nın en zengin insanı olarak gösterilen Hintli iş insanı Guatam Adani, 100 milyar dolar servete ulaşmayı başardı. Bu sayı; liman, maden ve enerji gibi alanlarda faaliyet gösteren 59 yaşındaki Adani’yi Bloomberg tarafından hazırlanan ve dünyanın en zengin on insanını içeren ‘Milyarderler Endeksine’ sokmayı başardı.

Açıklamalara göre Adani’nin serveti, pandemi sebebiyle Mart 2020’de 5,8 milyar dolara gerilemişti. Ünlü iş insanının geçtiğimiz yıl bugün; yani 2 Nisan 2021’deki serveti ise 57.1 milyar dolardı. Adani’nin bu yıl 100 milyar dolara ulaşması da son iki yılda servetin yaklaşık 16 kat arttığını gözler önüne serdi.

Bloomberg’ün dünyanın en zengin insanları listesinde zirvede 273 milyar dolar ile SpaceX ve Tesla CEO’su Elon Musk yer alıyor. Musk’ı 178 milyar dolar ile Amazon kurucusu Jeff Bezos, 148 milyar ile de Fransız iş insanı Bernard Arnault takip ediyor.

Dünyan en zengin 10 insanı

Elon Musk (ABD) – 273 milyar dolar Jeff Bezos (ABD) – 178 milyar dolar Bernard Arnault (Fransa) – 148 milyar dolar Bill Gates (ABD) – 133 milyar dolar Warren Buffet (ABD) – 127 milyar dolar Larry Page (ABD) – 125 milyar dolar Sergey Brin (ABD) – 119 milyar dolar Steve Ballmer (ABD) – 108 milyar dolar Larry Ellison (ABD) – 103 milyar dolar Gautam Adani (Hindistan) – 100 milyar dolar

Son olarak listenin 11’inci sırasında Guatam Adani’den sonra Hindistan’ın en zengin insanı olan Mukesh Ambani’nin yer aldığını belirtmek gerek. Bu da 99 milyar dolara sahip olan 64 yaşındaki iş insanının yakında listeye girebilme potansiyelinin olduğunu gösteriyor. Ayrıca eskiden listede yer alan Meta CEO’su Mark Zuckerberg de son zamanlarda 40 milyar dolara yakın para kaybetmesi sebebiyle 85.1 milyar dolarlık servetiyle 12.sırada bulunuyor.