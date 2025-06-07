IO Interactive'in popüler Hitman üçlemesi, bu yazdan itibaren sadece PC ve konsollara kalmayıp artık iPhone, iPad ve Mac'lerden de oynanabilecek.

Hitman üçlemesi, yani Hitman: World of Assassination; bu yaz iPhone, iPad ve Mac'lerde oynanabilir olacak. Oyunun geliştirici ve yayıncı IO Interactive, oyunun 25. yılı şerefine bu adımı attığını duyurdu.

IO Interactive’in geliştirme başkanı Veronique Lallier, “Artık Hitman’i cebinizde taşıyabilirsiniz.” dedi. Hatta oyunun iPhone’da nasıl çalıştığı da gözler önüne serildi. Geliştiriciler ayrıca iPhone'da sunulan deneyimin, iPad ve Mac'lerdekiyle aynı olacağını söyledi.

Duyuruların gerçekleştiği yayını buradan izleyebilirsiniz:

Ayrıca sadece dijitalle de kalmış değiller. Hitman artık masa oyununa da dönüşüyor. IO Interactive, Mood Publishing ile birlikte "Hitman: The Board Game" adlı masa oyununu hazırladı. Yeni oyun, yıl içinde Kickstarter üzerinden destek arayacak.

Oyunda en fazla dört kişi aynı hedefin peşinden koşan suikastçılar olarak oynayacak. Hedefi ilk kim indirirse ödülü o alacak. Tabii ki tanıdık karakterler, silahlar ve ortamlar da masa oyununda yer alacak.