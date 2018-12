Porsche'un önümüzdeki sene çıkaracağı Taycan modeli 350 kW şarj oranı ile gelecekken daha piyasa sürülmeden bir test aracında 400 kW oranına ulaştı.

Porsche elektrikli araç prototipi, ‘ultra yüksek güçlü’ şarj istasyonlarında 400 kW’a varan bir şarj oranıyla rekora imza attı. Daha önce BMW ve Porsche’un hızlı şarj istasyonları konusunda işbirliğine vardığıyla ilgili bir haber yapmıştık. Benzer işbirlikleri, otomotiv sektörünün gelişimini hızlandırıyor ve bu da aslında yeni rekorları daha sık duyacağımız anlamına geliyor.

Almanya Federal Taşımacılık ve Altyapı Bakanlığı da (German Federal Ministry of Transport and Digital Infrastructure) bu projeyi 7.8 milyon Euro hibe ederek destekliyor. Ayrıca bu proje Ulusal Hidrojen ve Yakıt Hücre Teknolojileri Organizasyonu (National Hydrogen and Fuel Cell Technology Organization) tarafından da destekleniyor.

Projenin ilk dönemlerinde, çalışmaların daha çok var olan Birleşik Şarj Sistemleri (Combined Charging System) üzerine yoğunlaşacağını söylenmişti.

Porsche şu an 350 kW şarj oranına zaten sahip ve bu sistem önümüzdeki sene çıkacak olan Taycan modellerinde aktif olacak. tüm bu gelişmelerin ardından firma bugün, FastCharge deneme istasyonunda 400 kW’a çıktıklarını duyurdu. Bu oranla, 3 dakikalık bir şarj ile 100 km menzile ulaşılabiliyor. Ayrıca aracın şarjını fullemek için 15 dakika gibi kısa bir süre yeterli oluyor.

Şu an için elde edilen en yüksek sayılar olan bu kW değerleri 2-3 sene içerisinde 2 katına kadar çıkarılabilir fakat bu değer test aşamasında görüldü ve test aşamasında görülmüş olması hemen seri üretime başlanabileceği anlamına gelmiyor. Şarj oranı şu an için bir başlangıç, tekrar eden süreç içerisinde uzun ömürlü bataryaları nasıl etkileyeceğini de görmek gerekiyor.