Alışılagelmiş telefonların aksine daha aile dostu özelliklere odaklanan HMD'nin yeni telefonu Fusion X1 tanıtıldı.

HMD, çocukların internetin tehlikelerinden korunmasını sağlayan yeni akıllı telefonu Fusion X1’i tanıttı. MWC 2025’te görücüye çıkan bu yeni telefon, ebeveynlerin çocuklarının dijital dünyadaki güvenliğini sağlamasına yardımcı olacak yenilikçi özellikleriyle dikkat çekiyor.

HMD’nin Küresel Ürün Pazarlama Başkanı Adam Ferguson, bu konuda hassas bir denge olduğunu belirterek, “Çocukların bir akıllı telefona erişimini tamamen engellemeden, onları internet ortamında korumak büyük bir zorluk.” dedi. İşte Fusion X1 de tam olarak 'güvenli ama yasakçı olmayan bir deneyim' sunuyor.

Ebeveyn kontrolü nasıl çalışıyor?

Fusion X1, görünüşte sıradan bir Android telefon gibi dursa da HMD’nin modüler tasarım anlayışının bir parçası.

Telefon birçok açıdan çeşitli aksesuarlarla özelleştirilebiliyor ama HMD'nin diğer telefonlarına kıyasla asıl farkı, Xplora uygulaması ile gelen gelişmiş ebeveyn kontrolü özelliklerinde yatıyor. Ebeveynler, Xplora sayesinde;

Belirli uygulamaları kilitleyebilir,

Kullanım sürelerini ayarlayabilir,

Yalnızca onaylı kişilerin aranmasına izin verebilir,

Telefonun konumunu takip edebilir,

Google Play Store erişimini kısıtlayabilir.

Neden böyle bir telefona ihtiyaç var?

HMD, bu telefonu geliştirirken 8-12 yaş arası çocukların %52’sinin internette kötü niyetli insanların hedefinde olduğunu ve bu çocukların %40’ının daha sonra şifreli mesajlaşma platformlarına yönlendirildiğini gösteren araştırmalara sahip olduğunu söylüyor.

Geleneksel çözümler olan akıllı telefon yasakları genellikle daha kötü durumlara gebe oluyor. HMD bunun yerine Fusion X1 ile ebeveynlerin çocuklarıyla iletişim kurmasını teşvik eden, teknolojiyle güvenli bir ilişki geliştirmelerine yardımcı olan bir yaklaşım sunuyor.

Peki HMD Fusion X1'in özellikleri neler?

Genç bir kullanıcı tabanını hedefleyen bir telefon olmasına rağmen Fusion X1 donanım açısından hiç de teknolojinin gerisinde bir telefon değil. Telefon, 108MP ve bir günü çıkarabilecek büyüklükte 5.000 mAh pil ile geliyor. Şaşırtıcı bir şekilde telefonda 3,5 mm kulaklık girişi de var.

Ön tarafta 90Hz yenileme hızına sahip 6,56 inçlik bir ekran bulunurken, telefona gücünü Qualcomm'un giriş seviyesi işlemcisi Snapdragon 4 Gen 2 veriyor. Bu güce 6 GB RAM ve 128 GB depolama eşlik ediyor.

HMD Fusion X1'in fiyatı 290 dolar olarak açıklandı ve satışa sunulacağı bölgelere bağlı olarak Nisan veya Mayıs aylarında raflarda yerini alacak. Ülkemize gelip gelmeyeceği ise şimdilik belirsiz.

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