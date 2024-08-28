HMD, Barbie'den ilham alarak geliştirdiği "Barbie Phone"u tanıttı. Nostaljik unsurlara ve ilgi çekici bir tasarıma sahip olan bu cihaz, sizi akıllı telefonunuzdan uzaklaştırmayı amaçlıyor.

Nokia telefonları bünyesinde bulunduran Finlandiya merkezli teknoloji devi HMD, son zamanlarda dikkat çeken yeni telefonlarıyla karşımıza çıkıyordu. Şimdi ise şirketten çok ilginizi çekebilecek bir duyuru geldi.

HMD, aylardır devam eden ipuçlarından sonra nihayet Barbie temalı kapaklı telefonunu tanıttı. Bu tuşlu telefon, aslında Nokia 2660 Flip’in üzerinde biraz oynanmış versiyonu.

Karşınızda HMD Barbie Phone

HMD Barbie Phone olarak adlandırılan bu cihaz, herkesin aklına kazınan o ikonik kapaklı telefon tasarımıyla geliyor. Renkleri, Barbie’nin pembelerinden ilham alınarak oluşturulmuş. Ekranın hemen altında da “Barbie” yazısı olması dikkat çekiyor.

Barbie Phone, 2,8 inçlik ana ekrana ve 1,77 inçlik kapağın üzerinde bulunan ikinci bir ekrana sahip. Unisoc T107 işlemci, 64 MB RAM ve 128 MB depolamayı ekleyelim. microSD ile bu miktar 32 GB’a kadar çıkartılabiliyor.

Telefonun 1450 mAh’lik bataryası ve 9 saatlik konuşma sunabiliyor. S30+ işletim sistemi, çift SIM desteği, Bluetooth 5.0, Type-C, 0,3 MP’lik kamera ve T9 klavye de diğer özellikleri arasında. Telefonla birlikte birçok Barbie temalı aksesuar ve yan ürünler geliyor. Barbie temalı duvar kâğıtları ve kullanıcı arayüzü gibi eklemeler de yapılmış.

Barbie Phone’un ana amacı sizi gerçek dünyayla bağlı tutmak. Yani telefonların dikkatinizi dağıtmasını önlemeyi amaçlayan bir cihaz. Bu nedenle de herhangi bir uygulama içermiyor, sadece arama ve mesajlaşmaya yarıyor. Zaten HMD de “akıllı telefonunuzu bırakıp tatile çıkın” ifadeleriyle tanıtıyor.

Son olarak Barbie Phone'un 129 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulduğunu ekleyelim.

Barbie Phone özellikleri