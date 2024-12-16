HMD, Arc ismini verdiği yeni telefonunu tanıttı. Giriş segmentindeki cihaz, hiç beklentisi olmayan ve sadece gündelik aktiviteler için bir telefon arayanlara yönelik.

Nokia telefonları bünyesinde bulunduran teknoloji devi HMD Global, yeni telefonlarını bizlerle buluşturmaya devam ediyor. Şimdi de şirket, sessiz sedasız Arc ismi verilen bir cihaz tanıttı.

HMD Arc, öyle ahım şahım özelliklere sahip bir cihaz değil. Bunun yerine daha bütçe dostu, temel özelliklere sahip telefon arayanları hedefleyen bir model. Fiyatı henüz belli değil ancak özelliklerine baktığımızda giriş seviyede olacağını ve bu yüzden çok da yüksek bir fiyata gelmeyeceğini anlayabiliyoruz.

HMD Arc neler sunuyor?

Ön tarafta çentikli ekran tasarımına sahip HMD Arc, 6,52 inç boyutunda HD+ çözünürlüğe ve 60 Hz yenileme hızına sahip LCD bir ekranla geliyor. Selfie kamerası, tahmin edebileceğiniz gibi çentiğe yerleştirilmiş. Parmak izi sensörü ise yan tarafta.

Telefon, Unisoc 9863A işlemciden güç alıyor. Bu işlemci 4 GB’lık RAM ve 64 GB’lık depolama ile eşleştirilmiş. Yani öyle çok beklentisi olmayanlar için yeterli. İnternette gezinmek, sosyal medya ve çok küçük oyunları oynama gibi gündelik aktiviteler için uygun ancak daha fazlasına dayanamaz.

Kamera tarafında arkada 13 MP’lik ana sensör ve detayları bulunmayan yardımcı bir sensör bulunuyor. Önde ise 5 MP’lik bir kamera var. Telefonun en çok dikkat çeken özelliği şüphesiz bataryası. Öyle ki 10W destekli 5000 mAh’lik bir bataryayla geliyor. Bu da pil ömrü konusunda öne çıkabilecek demek. Ancak 10W’lık şarj, yavaşlığıyla müşterilerin sabrını sınayacak cinsten diyebiliriz.

Bunlar dışında cihazda Android 14 , IP52/IP54 dayanıklılık gibi özellikler de var. Telefonun ne zaman piyasaya sürüleceği ve fiyatı konusunda ise henüz bir bilgi bulunmuyor.

HMD Arc teknik özellikleri