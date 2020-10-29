Nokia’nın küllerinden yeniden doğmasını sağlayan HMD Global’in içinden sızan bir rapora göre şirketin yeni amiral gemisi olması beklenen Nokia 10 ortaya çıktı. Ayrıca şirketin akıllı telefon üreticileri arasında ilk 3’ü hedeflediği de raporda yer aldı.

Nokia’nın günümüzde çıkardığı akıllı telefonların arkasındaki isim olan Finli firma HMD Global’in Nokia 10 adı altında yeni bir amiral gemisi üzerinde çalıştığı yönünde iddialar çıkmaya başladı. Nokiamob tarafından şirketten sızdırıldığı iddia edilen bir belgede ortaya çıkan yeni akıllı telefon hakkında henüz pek fazla bilgi bulunmuyor. Rapora göre, çalışanların Nokia 10 hakkındaki söylentilerle ilgili yorum yapmasını yasaklayan HMD Global, bu telefonu ciddi bir gizlilik içinde üretmek istiyor gibi görülüyor.

Geçen sene piyasaya sürülen Nokia 9 PureView’ın yerine geçerek şirketin yeni amiral gemisi olması beklenen Nokia 10’un ne gibi özelliklere sahip olacağı hakkında bir bilgi yok. Nokia 9.3 PureView’ın bu yıl piyasaya çıkacağı yönünde raporlarda bulunuyor, ancak bu telefon hakkında da net bir bilgi bulunmuyor. İkisinin aynı cihaz olup olmadığı konusunda da ortada bir açıklama bulunmadığı için HMD Global’den yeni açıklamalar ve sızıntılar gelmesini beklemeye devam etmeliyiz.

Nokia, satışlarda ilk üç akıllı telefon satıcısından biri olmak istiyor

Sızdırılan belgede Nokia 10 referansının yanı sıra şirketin hedefleri hakkında da bir fikir sunuyor. HMD Global’in 2016’da belirlediği ve önümüzdeki 3 ila 5 yıl içinde üç büyük akıllı telefon satıcısından biri olma hedefi hala gerçekleşmiş değil. Ana pazar olarak Hindistan, Çin, Rusya, Endonezya, İngiltere, Almanya, Güney Afrika, Meksika ve ABD’yi seçen şirket, Huawei’ye gelen yaptırımların ardından son birkaç çeyrekte pazar payını artırıp bu hedefine ulaşmayı amaçlıyor.

HMD Global, Google ile ortaklık yapıyor

Sızdırılan belgede Nokia’nın Google ile yaptığı ortaklık da yer aldı. Nokia, “Yeniliğimizin yüzde 95’ini Google sağlıyor” odağıyla en çok tercih edilen Google ortağı olmak istiyor gibi görünüyor. Hatırlatmak gerekirse, kısa süre önce HMD Global, Google ve diğer ortaklardan toplamda 230 milyon dolarlık bir yatırım aldı. Bu sene Android One için cihaz çıkaran az sayıda üreticiden biri olan HMD Global, bu adımlarla Google’a daha fazla yaklaşıyor ve Android güncelleştirmeleri konusunda diğer firmalardan bir adım önde olmayı amaçlıyor.