Karantina günlerini farklı alanlarda hobiler edinerek, faydalı ve aynı zamanda eğlenceli bir şekilde geçirmenizi sağlayacak kanalları sizin için bir araya getirdik. İlginizi çekebileceğini düşündüğümüz, YouTube üzerinden yayın yapan bu hobi kanalları umuyoruz karantina sürecini iyi bir şekilde atlatmanıza yardımcı olur.

Ülkemizde ve dünyada koronavirüs salgınında vaka sayıları yeniden artış göstermeye başladı ve tam kapsamlı bir karantinadan söz etmesek de, artırılan önlemler ve kısmi karantina uygulamaları hayatımızın akışını ve gündelik yaşantımızı ciddi şekilde etkiliyor. Her ne kadar aşı adına sevindirici haberler gelmeye başlasa da, bu pandeminin bittiği anlamına gelmiyor. Mevcut durum gereği bir süre daha irili ufaklı karantina süreçlerini deneyimleceğiz gibi görünüyor.

Pandeminin getirdiği yeni zorunlu yaşam tarzını kendimiz için artıya çevirmek ise bizim elimizde. Evde geçen uzun günleri, kendimize yeni yetkinlikler katmak için değerlendirebilir, yeni hobiler edinebiliriz. Bu içeriğimizde birbirinden farklı konularda yeni hobiler edinmenizi sağlayacak 10 farklı YouTube kanalına göz atacağız.

Hobi edinmenizi sağlayacak YouTube kanalları:

Elektronik üzerine deney ve eğitim videoları için: Murat Sen

YouTube’da “Laptop bataryasından powerbank yapımı”, “Ev yapımı nükleer enerji”, “Ses dalgaları ile uçmak” gibi içerikler üreten Murat Şen, özellikle elektrik ve elektronik üzerine deney, onarım ve geri dönüşüm projeleri yapıyor.

Kendi atölyesinde gerçekleştirdiği deney ve cihaz restorasyonu çalışmaları bir hayli eğlenceli ve ilgi çekici. Kendin yap projeleri, eğitim videoları, bilim ve sanat sohbetleri gibi içerikler barındıran bu kanalın, faydalı bir hobi edinmek isteyen, bu konuların meraklıları için faydalı bir kaynak olabileceğini düşünüyoruz.

Resim yapma üzerine öğretici bir YouTube kanalı: ÇiZiO

Yağlı boyadan üç boyutlu obje çizimine, karakalem çalışmalarından dijital çizim teknik ve uygulamalarına kadar birçok konuda eğitici videolar bulunan ÇiZiO kanalı, resim sanatı meraklıları için başarılı bir kaynak. Kanal sahibi Cemil Arslan, çizim ve boyama teknikleri, ekipman seçimi gibi konularında bilgilerindirici içerikler sunuyor.

Müzik bestelemek ve FL Studio dersleri: Mert Balkaş

Özellikle FL Studio ile müzik bestelemek, beat yazmak ve müzik teknolojileri hakkında bilgi veren içerikler üreten bir YouTube kanalı olarak karşımıza çıkıyor Mert Balkaş. FL Studio adlı müzik yazılımını eğitiminin merkezine almış olan bu eğitim kanalı, karantina günlerinde kendi müziğinizi kendiniz yapabilmeniz için öğretici bir kaynak.

Ben de kendi fikirlerimi müziğe dönüştürmek, hobi edinerek ürettiklerimi, kulaklık takarak dinlemek istiyorum diyorsanız Mert Balkaş’ın kanalına mutlaka göz atın.

“Origami öğrenmek istiyorum!” diyenler için: Origami with Jo Nakashima

Kağıt katlama sanatında uçak yapmaktan öteye geçmenin zamanı geldi diyenlerden ve bu konuda meraklı olanlardansanız bu kanal tam size göre. En basitten en karmaşığa kadar birçok seviyede origami sanatının inceliklerini ders niteliğindeki videolardan öğrenmek istiyorsanız bu kanala göz atmanızı tavsiye ederiz. Belki siz de ufak bir çalışma ile kağıttan ejderhalar ya da bir Eyfel Kulesi modeli yapabilirsiniz.

Fizik ve kimya üzerine deneyler: Basfi ile Deneysel Bilim

Herkese göre, anlaşılır, eğlenceli deneyler yapılan bir kanal “Basfi ile Deneysel Bilim”. Adından da anlaşılacağı üzere eğlenceli bir şekilde fizik ve kimyaya dair öğretici bilgiler sunan kanal, sizin de evde rahatlıkla gerçekleştirebileceğiniz deneyler içeriyor. Eğer siz de deneyler yaparak eğlenceli bir şekilde bilimsel bilgi hazinenizi genişletmek ve hobinizi bilgiye dönüştürmek isterseniz bu kanal tam size göre.

Almanca öğrenmek için: Almanca Kolay

Yeni bir dil öğrenmek, edinilebilecek en güzel hobi. Artık öyle ya da böyle aşina olduğumuz, halihazırda öğrenmiş olduğumuz İngilizce dışında yeni bir dil ilginizi çekerse, size bir önerimiz var.

Almanya'da doğmuş, büyümüş, eğitimini Almanya'da sürdürerek üniversiteden Almanca Öğretmeni olarak mezun olmuş ve Almanca öğretmenliği yapan Erhan Özdemir’den Almanca öğrenmek ister misiniz? Başlangıç, orta ve ileri seviyede Almanca öğrenmek isteyenler için harika bir kaynak olduğunu düşünüyoruz. Viel Glück!

Pratik fikirler için: 5 DAKİKADA HALLET

Ben pek çok farklı konuda pratik fikirlere, kendi kendime yapabileceğim eşyalara, dekorlara meraklıyım; böyle videolar izleyip fikir geliştirmek hoşuma gidiyor diyenlerdenseniz 5 Dakikada Hallet tam size göre bir YouTube kanalı. Hem günlük hayatta anı kolaylaştıracak bilgilere hem de yaparken keyif alabileceğiniz çeşitli uygulamalı içeriklere sahip bu kanalı çok seveceksiniz.

‘Kendin yap’ alanında geniş bir kaynak: DIY Perks

Bilgisayar, elektronik, mobilya, dekorasyon, bitki yetiştiriciliği ve iç mekan tasarımı gibi birçok konuda geniş bir arşive sahip olan bir kendin yap kanalı olan DIY Perks, meraklıları için faydalı bilgi ve projeler içeriyor. Kişisel taşınabilir smart TV’nizi yapmak gibi fikirler ilginizi çekiyorsa bu kanala göz atmanızda fayda var.

Programlama dillerini öğrenmek için: Yazılım Bilimi

Edineceğiniz yeni hobinin ilgi alanınızda sizi yetkin kılacak ve belki de profesyonel hayatınıza yön verecek bir konuda olmasını istiyorsanız ve programlama dilleri gibi konulara ilgiliyseniz, Yazılım Bilimi kanalına mutlaka göz atmalısınız.

Python, C, HTML5, CSS3, Php, Android, Java derslerine yer veren Yazılım Bilimi kanalı, faydalı ve öğretici bir kaynak.

Başlangıç seviyesinden itibaren eğlenerek ukulele öğrenmek için: Sevda Deniz Karali

Karantinada edinilebilecek belki de en keyifli hobilerden biri de şüphesiz yeni bir enstrüman çalmayı öğrenmek. Pek çok türden şarkıları ukulele ile çalan ve hepsini detaylıca anlatarak öğreten Sevda Deniz Karali’nin YouTube kanalını mutlaka ziyaret etmelisiniz.

Karantina, hepimiz için artık can sıkıcı bir hal aldı, biliyoruz. Ancak sağlıklı günlerin çok yakında yeniden bizimle olacağına inanıyoruz. Bu süreçte bir hobi edinmenin, psikolojik olarak kendimizi iyi hissetmenin en kolay ve faydalı yolu olduğuna inanıyoruz. Umarız, YouTube önerilerimiz arasından size uygun bir seçenek bulur, kendinize keyifli anlar yaratabilirsiniz. Önerilerinizi de bizimle paylaşmayı unutmayın, sağlıklı günler dileriz.