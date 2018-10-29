Hollanda Tasarım Haftası etkinliğinde sergilenen 'yeni nesil fütüristik tren' tasarımları, yolda vakit geçirenleri mutlu edecek cinsten.

Hollanda bir süredir sayısı artan tren yolcularına ve bu aşırı yolcu sayısını tasarım olarak taşıyamayan trenlere çözüm arıyordu. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen ve 17. kez düzenlenen Dutch Design Week (Hollanda Tasarım Haftası) etkinliklerinde ise yeni ve oldukça iddialı tren tasarımlarıyla bu soruna çözümler arandı.

Bu sene etkinliğe katılan tasarımcıların yanıtlaması gereken soru ise 'Eğer biz yapmazsak, kim yapacak?' oldu. Bu soru çerçevesinde belli sorunlara yaratıcı çözümler üretmeye çalışan tasarımcıların tren konusundaki yanıtı ise oldukça etkileyici: İşe giderken ve işten dönerken tam konfor sağlayabilecek ve bu sayede günlük çalışma saatlerinin bir kısmını yolda geçirmeye olanak sağlayacak trenler.

Böylece hem sabah herkesin yolda olduğu 'işe gidiş saatleri' hem de 'iş çıkışı saatleri'nin yolcu yükünün azaltılması ve insanların mesai saatleri içerisinde yolculuk ederek çalışabilmeleri hedefleniyor. Trenlerin iç tasarımı da buna uygun olarak düzenlenmiş ve her biri bilgisayarların rahatça kullanılabileceği masalara, konfor sağlayan koltuklara ve enerjik bir görüntüye sahip.

Tren tasarımının uygulanp uygulanmayacağı tabii ki belirsiz ancak Dutch Railway Company (Hollanda Demiryolu Şirketi) 2021'de kullanılacak bazı yeni tren siparişleri verdi ve yeni trenlerde bu tasarımların yer alması ihtimali hayli büyük.