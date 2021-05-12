Tüm dünyaya açılmayı başaran en büyük film endüstrisi olan Hollywood, günümüze kadar binlerce filmle karşımıza çıktı. Bu filmlerde de binlerce başarılı oyuncuyu gördük. Elbette bazı isimler var ki sadece kendileri değil aileleriyle birlikte Hollywood'a adım atmayı başardı. Bu aileler, nesilden nesile sayısız filmde yer alarak kendilerini hafızalarımıza kazımayı başardı.
Bugün sizlere Hollywood'un oyuncu kontenjanını adeta domine eden aileleri listeleyeceğiz. Bu ailelerin içerisinde yer alan isimlerin en azından birini izlediğinizi düşünüyorum. Bakalım listemizde yer alan isimlerin aslında aile olduklarını biliyor muydunuz? Hadi gelin hızlıca listemize geçelim.
Hollywood'un oyuncu kontenjanını domine eden en ünlü aileler
- Nolan kardeşler
- Skarsgård ailesi
- Hemsworth ailesi
- Roberts ailesi
- Olsen kardeşler
- Sheen ailesi
- Dougles kardeşler
- Eastwood ailesi
- Russell - Hawn ailesi
- Smith ailesi
- Jolie - Voight ailesi
Nolan kardeşler
Günümüzde aktif olarak çalışmaya devam eden en başarılı yönetmenlerden biri olan Christopher Nolan'ı bilmeyeniniz yoktur. Bu dahi isim o kadar başarılı işlerin altına imza attı ki tüm dünyada kendisini seven sayısız insana adını duyurdu. Peki Nolan'ın bu başarısında çok büyük katkı sunan diğer Nolan'ı biliyor musunuz? Yazar ve senarist olan Jonathan Nolan'dan bahsediyoruz.
Christopher Nolan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Interstellar, Prestige, Memento, The Dark Knight gibi sayısız kült yapımın senarist kısmında yer alan Jonathan Nolan, yönetmen kardeşinin bugünkü başarısında çok büyük katkılar sağladı. Jonathan Nolan'ın dizi projesine de çok sağlam ürünler kazandırdığını söylemeden geçemeyeceğim. Bunlar arasında en popüler olanı HBO'da yayınlanan Westworld.
Aile fertleri
- Kardeş: Christopher Nolan
- Kardeş: Jonathan Nolan
Skarsgård ailesi
Hollywood'un en ünlü ailelerinden biri olan Skarsgård'lar, aile kontenjanını doldurma konusunda rakiplerine hiç fırsat tanımıyor. Ailenin başı olan Stellan Skarsgård'ı hepimiz pek çok başarılı yapımda zaten görmüşüzdür. Bunların başında Avengers, Pirates of the Caribbean gibi başarılı yapımlar geliyor. Bu yetenekli babanın genetiğinde öyle bir oyunculuk ruhu varmış ki oğulları da Hollywood'un en çok aranan isimleri arasında yer alıyor. Bu isimler; Alexander Skarsgård, Bill Skarsgård, Gustaf Skarsgård, Valter Skarsgård ve çok fazla oyunculuk deneyimi olmayan Sam Skarsgård. Ayrıca Eija Skarsgård isimli manken bir kız çocuğu da bulunan Stellan, bu konudaki en başarılı isimlerin başında geliyor.
Yukarıda saydığımız kardeşlerden özellikle ilk 3 isim çok tanıdık gelebilir. Alexander Skarsgård; Tarzan, True Blood, Godzilla vs Kong gibi yapımlarla, Bill Skarsgård; It (O) filmiyle, Gustaf Skarsgård ise Vikings'deki Floki rolüyle tanınıyor. Aile gerçek anlamıyla yürüyen yetenek diyebiliriz kısacası.
Hollywood'u ele geçiren ünlü aileler:
- Baba: Stellan Skarsgård
- Oğul / Kardeş: Alexander Skarsgård
- Oğul / Kardeş: Bill Skarsgård
- Oğul / Kardeş: Gustaf Skarsgård
- Oğul / Kardeş: Valter Skarsgård
- Oğul / Kardeş: Sam Skarsgård
Hemsworth ailesi
Hollywood'un etini kemiğini sömürdüğü bir diğer ünlü aile ise Hemsworth'ler. En ünlüleri olan Chris Hemsworth'ü hepimiz Marvel Sinematik Evreni'nde canlandırdığı Thor karakteriyle tanıyoruz. Chris dışında bir diğer ünlü aile ferdi ise Liam Hemsworth. Liam'ı ise Hunger Games, Independence Day gibi başarılı yapımlarda gördük. Ailenin diğer oyuncu kardeşi ise Luke Hemsworth. Daha çok dizilerde gördüğümüz Luke'un en popüler çalışması Westworld dizisindeki Ashley Stubbs karakteri oldu.
Aile fertleri
- Kardeş: Chris Hemsworth
- Kardeş: Liam Hemsworth
- Kardeş: Luke Hemsworth
Roberts ailesi
Hollywood'un bir başka ünlü ailesi ise Roberts'lardır. Oscar ödüllü Julia Roberts'ın oyuncu kardeşleri Lisa Roberts Gillan ve Eric Roberts, pek çoğumuzun aşina olduğu suratlar. Ayrıca Eric Roberts'ın kızı, yani Julia Roberts'ın yeğeni olan Emma Roberts da Hollywood'un en ünlü oyuncuları arasında yer alıyor.
Aile fertleri
- Kardeş: Julia Roberts
- Kardeş: Lisa Roberts Gillan
- Kardeş: Eric Roberts
- Kız / Yeğen: Emma Roberts
Olsen kardeşler
Hollywood'un yeteneklerini ve güzelliklerini sömürdüğü bir diğer aile ise Olsen'lar. Özellikle 90 ve 2000'li yıllarda Mary-Kate Olsen ve Ashley Fuller Olsen ikizleri pek çok yapımda gördük. İkiz olan bu kardeşler ünlü sitcom dizisi Full House'da ünlü olduktan sonra pek çok projede yer almışlardır. Bu iki ismin küçük kardeşleri olan Elizabeth Olsen ise olayı bambaşka bir boyuta taşımış ve tüm dünyada Scarlet Witch olarak anılmaya başlamıştır.
Marvel Sinematik Evreni filmlerinde gördüğümüz ve en son kendisinin başrolde yer aldığı bir diziye de kavuşan Elizabeth Olsen, tüm dünyada sağlam bir hayran kitlesi edinmeyi başardı. Olsen ikizleri oyunculuk kariyerlerine bırakıp moda tasarımcılığına başlamış olsalar da küçük kardeşleri Elizabeth ailenin geleneğini devam ettiriyor.
Aile fertleri
- Kardeş: Mary-Kate Olsen
- Kardeş: Ashley Fuller Olsen
- Kardeş: Elizabeth Olsen
Sheen ailesi
Sheen ailesi son yıllarda çok fazla ön plana çıkmasa da özellikle geçmiş yıllarda tüm aile fertleriyle sıkça konuşuluyordu. Emmy ve Altın Küre ödülü sahibi baba Martin Sheen'in çocukları da oyunculuk kariyerini sürdürmüşlerdir. Bu kardeşler arasında en ünlüleri Two and a Half Man dizisinin yıldızı Charlie Sheen'dir. Ayrıca baba Sheen'in diğer çocukları Emillio Estévez ve Renée Estévez de pek çok yapımda yer almışlardır.
Aile fertleri
- Baba: Martin Sheen
- Oğul / kardeş: Charlie Shen
- Oğul / kardeş: Emillio Estévez
- Kız / kardeş: Renée Estévez
Douglas ailesi
Douglas'lar da ailecek oyuncu olanlardan. Aralarında en ünlü isim ise baba Kirk Douglas'dır. Efsanevi oyuncunun mirasını ise oğlu Micheal Douglas devralmıştır. Ayrıca Micheal Douglas'ın oğlu Cameron Douglas da bir oyuncudur.
Aile fertleri
- Baba: Kirk Douglas
- Oğul: MicHeal Douglas
- Oğul / Torun: Cameron Douglas
Eastwood ailesi
Western filmler denildiğinde aklımıza ilk gelen isimlerden olan Clint Eastwood, Hollywood'a büyük emekler vermiş bir oyuncu. 8 çocuk sahibi olan Eastwood'un çocuklarının çoğu bu sektörde yer almak istemiştir, ancak aralarından sıyrılarak bir başarı elde eden isim en küçük kardeş Scott Eastwood oldu. Babasına çok fazla benzeyen Scott, genç yaşı düşünüldüğünde daha pek çok filmde yer alacaktır.
Aile fertleri
- Baba: Clint Eastwood
- Oğul: Scott Eastwood
Russell - Hawn ailesi
Hollywood sinemasında izleyerek adını tanıdığımız bir diğer ünlü isim Kurt Russell'dır. Russell'ı pek çok başarılı yapımda gördük, ancak en son hafızalarımıza Guardians of the Galaxy Vol. 2 filmindeki Ego rolüyle kazındı. Russell'ın oğlu Wyatt Russell da kariyerini adım adım yükselten oyunculardan biri. Wyatt Russell'ın annesi ise Akademi Ödülü sahibi bir diğer ünlü oyuncu Goldie Hawn.
Goldie Hawn'ın Bill Hudson'la olan evliliğinden Kate Hudson ve Oliver Hudson isimlerinde iki çocuğu daha var. Wyatt Russell'ı Black Mirror'daki bir bölümden hatırlayacağınızı düşünüyoruz. Kate Hudson ise özellikle romantik komedi filmlerinin aranan yüzlerinden biri. Güzel oyuncu, daha önce bir Altın Küre ödülü kazanırken bir kez de Akademi Ödülü adaylığı almıştır.
Aile fertleri
- Baba Kurt Russell
- Anne: Goldie Hawn (Soyismi Hudson olan çocuklar Hawn'ın müzisyen Bill Hudson'la olan evliliğinde dünyaya gelen çocuklardır.)
- Oğul / Kardeş: Wyatt Russell
- Kız / Kardeş: Kate Hudson
- Oğul / Kardeş: Oliver Hudson
Smith ailesi
Dünyanın en başarılı oyuncularından biri kabul edilen Will Smith'in oğluyla beraber çektiği filmi hatırlıyor musunuz? The Pursuit of Happyness; ülkemizdeki adıyla Umudunu Kaybetme filmi, baba oğlun ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu bir kez daha bizlere göstermişti. Elbette Jaden Smith büyüdü ve artık kendi filmlerinde yer alıyor. Son yıllarda çok fazla başarılı projelerde yer almamış olsa da bu genç ismin içerisindeki cevheri hepimiz gördük. Henüz yaşının da küçük olduğunu düşünürsek önümüzdeki senelerde Jaden'ın da başarılı işlerde yer alacağını öngörebiliriz.
Aile fertleri
- Baba: Will Smith
- Oğul: Jaden Smith
Jolie - Voight ailesi
Angelina Jolie, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sürekli gündemde olan özel oyunculardan birisi. Peki bu ismin ebeveynlerini biliyor musunuz? Bu muhteşem yeteneğin arkasında baba olarak Jon Voight gibi Akademi Ödüllü bir oyuncu var. Ayrıca Jolie'nin annesi Marcheline Bertrand da çok fazla filmde yer almamış olsa da bir oyuncu.
Aile fertleri
- Baba: Jon Voight
- Anne: Marcheline Bertrand
- Kız: Angelina Jolie
Hollywood'un ünlü ailelerini bir araya getirdiğimiz listenin burada sonuna geldik. Listede bu aile de olmalıydı dediğiniz isimler var mı? Düşüncelerinizi ve önerilerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.