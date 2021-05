Her gün izlediğimiz film ve dizilerde gördüğümüz oyuncuların yakınlık durumunu biliyor musunuz? Bugün sizlere Hollywood'un oyuncu kontenjanını adeta domine eden birbirinden ünlü aileleri buluşturacağız.

Tüm dünyaya açılmayı başaran en büyük film endüstrisi olan Hollywood, günümüze kadar binlerce filmle karşımıza çıktı. Bu filmlerde de binlerce başarılı oyuncuyu gördük. Elbette bazı isimler var ki sadece kendileri değil aileleriyle birlikte Hollywood'a adım atmayı başardı. Bu aileler, nesilden nesile sayısız filmde yer alarak kendilerini hafızalarımıza kazımayı başardı.

Bugün sizlere Hollywood'un oyuncu kontenjanını adeta domine eden aileleri listeleyeceğiz. Bu ailelerin içerisinde yer alan isimlerin en azından birini izlediğinizi düşünüyorum. Bakalım listemizde yer alan isimlerin aslında aile olduklarını biliyor muydunuz? Hadi gelin hızlıca listemize geçelim.

Hollywood'un oyuncu kontenjanını domine eden en ünlü aileler

Nolan kardeşler

Günümüzde aktif olarak çalışmaya devam eden en başarılı yönetmenlerden biri olan Christopher Nolan'ı bilmeyeniniz yoktur. Bu dahi isim o kadar başarılı işlerin altına imza attı ki tüm dünyada kendisini seven sayısız insana adını duyurdu. Peki Nolan'ın bu başarısında çok büyük katkı sunan diğer Nolan'ı biliyor musunuz? Yazar ve senarist olan Jonathan Nolan'dan bahsediyoruz.

Christopher Nolan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Interstellar, Prestige, Memento, The Dark Knight gibi sayısız kült yapımın senarist kısmında yer alan Jonathan Nolan, yönetmen kardeşinin bugünkü başarısında çok büyük katkılar sağladı. Jonathan Nolan'ın dizi projesine de çok sağlam ürünler kazandırdığını söylemeden geçemeyeceğim. Bunlar arasında en popüler olanı HBO'da yayınlanan Westworld.

Aile fertleri

Kardeş: Christopher Nolan

Kardeş: Jonathan Nolan

Skarsgård ailesi

Hollywood'un en ünlü ailelerinden biri olan Skarsgård'lar, aile kontenjanını doldurma konusunda rakiplerine hiç fırsat tanımıyor. Ailenin başı olan Stellan Skarsgård'ı hepimiz pek çok başarılı yapımda zaten görmüşüzdür. Bunların başında Avengers, Pirates of the Caribbean gibi başarılı yapımlar geliyor. Bu yetenekli babanın genetiğinde öyle bir oyunculuk ruhu varmış ki oğulları da Hollywood'un en çok aranan isimleri arasında yer alıyor. Bu isimler; Alexander Skarsgård, Bill Skarsgård, Gustaf Skarsgård, Valter Skarsgård ve çok fazla oyunculuk deneyimi olmayan Sam Skarsgård. Ayrıca Eija Skarsgård isimli manken bir kız çocuğu da bulunan Stellan, bu konudaki en başarılı isimlerin başında geliyor.

Yukarıda saydığımız kardeşlerden özellikle ilk 3 isim çok tanıdık gelebilir. Alexander Skarsgård; Tarzan, True Blood, Godzilla vs Kong gibi yapımlarla, Bill Skarsgård; It (O) filmiyle, Gustaf Skarsgård ise Vikings'deki Floki rolüyle tanınıyor. Aile gerçek anlamıyla yürüyen yetenek diyebiliriz kısacası.

Hollywood'u ele geçiren ünlü aileler:

Baba: Stellan Skarsgård

Oğul / Kardeş: Alexander Skarsgård

Oğul / Kardeş: Bill Skarsgård

Oğul / Kardeş: Gustaf Skarsgård

Oğul / Kardeş: Valter Skarsgård

Oğul / Kardeş: Sam Skarsgård

Hemsworth ailesi

Hollywood'un etini kemiğini sömürdüğü bir diğer ünlü aile ise Hemsworth'ler. En ünlüleri olan Chris Hemsworth'ü hepimiz Marvel Sinematik Evreni'nde canlandırdığı Thor karakteriyle tanıyoruz. Chris dışında bir diğer ünlü aile ferdi ise Liam Hemsworth. Liam'ı ise Hunger Games, Independence Day gibi başarılı yapımlarda gördük. Ailenin diğer oyuncu kardeşi ise Luke Hemsworth. Daha çok dizilerde gördüğümüz Luke'un en popüler çalışması Westworld dizisindeki Ashley Stubbs karakteri oldu.

Aile fertleri

Kardeş: Chris Hemsworth

Kardeş: Liam Hemsworth

Kardeş: Luke Hemsworth

Roberts ailesi

Hollywood'un bir başka ünlü ailesi ise Roberts'lardır. Oscar ödüllü Julia Roberts'ın oyuncu kardeşleri Lisa Roberts Gillan ve Eric Roberts, pek çoğumuzun aşina olduğu suratlar. Ayrıca Eric Roberts'ın kızı, yani Julia Roberts'ın yeğeni olan Emma Roberts da Hollywood'un en ünlü oyuncuları arasında yer alıyor.

Aile fertleri

Kardeş: Julia Roberts

Kardeş: Lisa Roberts Gillan

Kardeş: Eric Roberts

Kız / Yeğen: Emma Roberts

Olsen kardeşler

Hollywood'un yeteneklerini ve güzelliklerini sömürdüğü bir diğer aile ise Olsen'lar. Özellikle 90 ve 2000'li yıllarda Mary-Kate Olsen ve Ashley Fuller Olsen ikizleri pek çok yapımda gördük. İkiz olan bu kardeşler ünlü sitcom dizisi Full House'da ünlü olduktan sonra pek çok projede yer almışlardır. Bu iki ismin küçük kardeşleri olan Elizabeth Olsen ise olayı bambaşka bir boyuta taşımış ve tüm dünyada Scarlet Witch olarak anılmaya başlamıştır.

Marvel Sinematik Evreni filmlerinde gördüğümüz ve en son kendisinin başrolde yer aldığı bir diziye de kavuşan Elizabeth Olsen, tüm dünyada sağlam bir hayran kitlesi edinmeyi başardı. Olsen ikizleri oyunculuk kariyerlerine bırakıp moda tasarımcılığına başlamış olsalar da küçük kardeşleri Elizabeth ailenin geleneğini devam ettiriyor.

Aile fertleri

Kardeş: Mary-Kate Olsen

Kardeş: Ashley Fuller Olsen

Kardeş: Elizabeth Olsen

Sheen ailesi

Sheen ailesi son yıllarda çok fazla ön plana çıkmasa da özellikle geçmiş yıllarda tüm aile fertleriyle sıkça konuşuluyordu. Emmy ve Altın Küre ödülü sahibi baba Martin Sheen'in çocukları da oyunculuk kariyerini sürdürmüşlerdir. Bu kardeşler arasında en ünlüleri Two and a Half Man dizisinin yıldızı Charlie Sheen'dir. Ayrıca baba Sheen'in diğer çocukları Emillio Estévez ve Renée Estévez de pek çok yapımda yer almışlardır.

Aile fertleri

Baba: Martin Sheen

Oğul / kardeş: Charlie Shen

Oğul / kardeş: Emillio Estévez

Kız / kardeş: Renée Estévez

Douglas ailesi

Douglas'lar da ailecek oyuncu olanlardan. Aralarında en ünlü isim ise baba Kirk Douglas'dır. Efsanevi oyuncunun mirasını ise oğlu Micheal Douglas devralmıştır. Ayrıca Micheal Douglas'ın oğlu Cameron Douglas da bir oyuncudur.

Aile fertleri

Baba: Kirk Douglas

Oğul: MicHeal Douglas

Oğul / Torun: Cameron Douglas

Eastwood ailesi

Western filmler denildiğinde aklımıza ilk gelen isimlerden olan Clint Eastwood, Hollywood'a büyük emekler vermiş bir oyuncu. 8 çocuk sahibi olan Eastwood'un çocuklarının çoğu bu sektörde yer almak istemiştir, ancak aralarından sıyrılarak bir başarı elde eden isim en küçük kardeş Scott Eastwood oldu. Babasına çok fazla benzeyen Scott, genç yaşı düşünüldüğünde daha pek çok filmde yer alacaktır.

Aile fertleri

Baba: Clint Eastwood

Oğul: Scott Eastwood

Russell - Hawn ailesi

Hollywood sinemasında izleyerek adını tanıdığımız bir diğer ünlü isim Kurt Russell'dır. Russell'ı pek çok başarılı yapımda gördük, ancak en son hafızalarımıza Guardians of the Galaxy Vol. 2 filmindeki Ego rolüyle kazındı. Russell'ın oğlu Wyatt Russell da kariyerini adım adım yükselten oyunculardan biri. Wyatt Russell'ın annesi ise Akademi Ödülü sahibi bir diğer ünlü oyuncu Goldie Hawn.

Goldie Hawn'ın Bill Hudson'la olan evliliğinden Kate Hudson ve Oliver Hudson isimlerinde iki çocuğu daha var. Wyatt Russell'ı Black Mirror'daki bir bölümden hatırlayacağınızı düşünüyoruz. Kate Hudson ise özellikle romantik komedi filmlerinin aranan yüzlerinden biri. Güzel oyuncu, daha önce bir Altın Küre ödülü kazanırken bir kez de Akademi Ödülü adaylığı almıştır.

Aile fertleri

Baba Kurt Russell

Anne: Goldie Hawn (Soyismi Hudson olan çocuklar Hawn'ın müzisyen Bill Hudson'la olan evliliğinde dünyaya gelen çocuklardır.)

Oğul / Kardeş: Wyatt Russell

Kız / Kardeş: Kate Hudson

Oğul / Kardeş: Oliver Hudson

Smith ailesi

Dünyanın en başarılı oyuncularından biri kabul edilen Will Smith'in oğluyla beraber çektiği filmi hatırlıyor musunuz? The Pursuit of Happyness; ülkemizdeki adıyla Umudunu Kaybetme filmi, baba oğlun ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu bir kez daha bizlere göstermişti. Elbette Jaden Smith büyüdü ve artık kendi filmlerinde yer alıyor. Son yıllarda çok fazla başarılı projelerde yer almamış olsa da bu genç ismin içerisindeki cevheri hepimiz gördük. Henüz yaşının da küçük olduğunu düşünürsek önümüzdeki senelerde Jaden'ın da başarılı işlerde yer alacağını öngörebiliriz.

Aile fertleri

Baba: Will Smith

Oğul: Jaden Smith

Jolie - Voight ailesi

Angelina Jolie, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sürekli gündemde olan özel oyunculardan birisi. Peki bu ismin ebeveynlerini biliyor musunuz? Bu muhteşem yeteneğin arkasında baba olarak Jon Voight gibi Akademi Ödüllü bir oyuncu var. Ayrıca Jolie'nin annesi Marcheline Bertrand da çok fazla filmde yer almamış olsa da bir oyuncu.

Aile fertleri

Baba: Jon Voight

Anne: Marcheline Bertrand

Kız: Angelina Jolie

Hollywood'un ünlü ailelerini bir araya getirdiğimiz listenin burada sonuna geldik. Listede bu aile de olmalıydı dediğiniz isimler var mı? Düşüncelerinizi ve önerilerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.