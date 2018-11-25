Honda, Çin İçin Elektrikli SUV Modeli VE-1'i Tanıttı

Honda, Çin pazarı için sunacağı ilk elektrikli otomobilini Guangzhou Otomobil Fuarı'nda tanıttı. VE-1 adındaki kompakt SUV, temel aldığı Honda HR-V modelini çağrıştırıyor.

Honda VE-1, Honda'nın nisan ayında konsept olarak tanıttığı Everus EV aracının seri üretime geçmiş hali. Normalde Honda HR-V, dizel, benzinli ya da hibrit seçenekleriyle geldiği için Çin, aracın elektrikli versiyonunun geleceği ilk pazar olacak.

Honda VE-1'in sahip olduğu elektrik motoru 120 kW'lık bir motor. 56 kWh'lik bataryasıyla 340 kilometreye kadar menzil vadeden aracın boyutları 4.3 x 1.8 x 1.6 metre. Aralık ayında seri üretime geçecek olan Honda VE-1'de, yerel üretim için GAC Group ile anlaşılmış. Aracın Çin fiyatı ise yaklaşık 170.800 yuan (~130 bin TL).

VE-1'i özel müşterilere satmanın yanı sıra Honda, aracı, Çinli elektrikli araç paylaşma servisi Reachda içinde de kullanmayı planlıyor. Hatırlayacak olursak Honda, 2017'nin aralık ayında Reachda'dan 9 milyon dolarlık hisse satın almış ve şirketin yüzde onuna sahip olmuştu.

Buna ek olarak Honda ve GAC, geçtiğimiz ay Çin'de elektrikli ve hibrit araba üretimi için ortak bir tesis kurma planlarını açıklamışlardı. Tesis yıllık 170 bin araçlık üretim kapasitesine sahip olacak. Japonya merkezli şirket, tek başına hareket etmek yerine GAC'ın kompakt SUV'si Trumpchi GS4'ü de üretip Honda markası adı altında satacak. Böylece daha önceden koymuş oldukları elektrikli araç kotasına ulaşırlarken daha iyi bir sistem kullanmış olacaklar.

Benzer bir anlaşma, geçtiğimiz mayıs ayında Toyota ve GAC arasında da imzalanmıştı. Toyota, ix4 aracını GAC ile iş birliği halinde üreterek yeni araçların üretim kapasitesinin önümüzdeki üç yıl içinde yüzde 35 oranında artacağını söylemişti.