Türk Zırhlı Araçları Yerli Motor Kullanmaya Başlayacak

Yerli üretimin hızlanmasının sonucunda güvenlik güçleri de yerli motorları kullanmaya başlayacak.

Türkiye’nin ilk dizel motor üreticisi TÜMOSAN yerli motor ve güç aktarma organlarıyla güvenlik güçlerine hizmet verecek 4x4, 6x6 ve 8x8 zırhlı araçların güç kaynağı olacak motor ihtiyacını karşılamaya hazırlanıyor.

17’inci MÜSİAD EXPO ile eş zamanlı gerçekleştirilen High Tech Port By MÜSİAD fuarında TÜMOSAN; yerli motor, transmisyon ve güç aktarma organları konusunda çalışmaların geldiği noktayı sergiledi.

Proje Yönetim Müdürü Vekili Volkan Gün, yaptığı açıklamada taktik tekerlekli zırhlı araç Pusat için geliştirilen motor, transmisyon, transfer kutusu, diferansiyel ve tekerlek göbeklerini sergilediklerini söyledi.

Volkan Gün ayrıca "Türk mühendislerinin ve yerli tedarikçilerimizin, üreticilerimizin gelmiş olduğu noktayı sergiliyoruz. Şunu vurgulamak istiyoruz: Türkiye'de motor, transmisyon, aktarım organları yapılabiliyor. Yani herhangi bir kısıtlama ya da hiçbir ülkeden kritik bir komponent (parça) tedarik etmeden kara platformlarında kendi ihtiyacımızı karşılayabilecek seviyede olduğumuzu göstermek istedik" sözlerini sarf etti.

Bu sözleriyle araçların güç kaynaklarını yaparken dışa bağımlılığın ciddi bir şekilde ortadan kalkacağını dile getiren Volkan Gün, detay tasarımların tamamlandığını ve projenin 8-10 yılı bulabilecek bir proje değil, yakın zamanda hayata geçebilecek olduğunun ipuçlarını verdi.