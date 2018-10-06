Honda'dan Sizin Göremediğiniz Noktalar İçin Yeni Teknoloji

Honda, bazı yerlerde pilot olarak uygulamaya başladığı yeni teknoloji ile birlikte, kazaları minimum seviyeye indirmeye çalışan yeni özelliğini tanıttı.

Honda Marysville, Ohio'da pilot olarak başlattığı uygulama ile birlikte beşinci ve ana kavşak üzerindeki trafik ışıklarının üzerine kamera yerleştirdi. Bu belirli kesişim noktalarında bulunan potansiyel sorun ve kazalara karşı sürücüleri uyarmayı amaçlayan sistemin ilk adımı sayılabilir. Trafik ışıklarının üzerinde bulunan bu geniş açılı kameralar kavşak üzerindeki yolları dikkatle izler ve yayaları, araçları ve acil durum araçlarını ayrı ayrı tanıma kabiliyetine sahiptir.

Anlık video üzerinden verileri işleyen sistem, henüz pilot olarak sistemin uygulandığı 20 araca bu verileri baş üstü göstergesi olarak tabir edilen şeffaf göstergeye yollar. Bu teknoloji geliştirilirken otomobil ile yapılması olası bisiklet, yaya ve her türlü araçların kaza durumunu en az ihtimale indirmek amaçlandı. Honda bu iş ile uğraşan tek marka sayılmaz, Audi de Las Vegas ve Washington DC'de bu tür çalışmalarını şu an sürdürmekte olan şirketlerin arasında.

Bu teknolojinin yayılması için elbette daha çok zaman var. Ancak ilerleyen dönemlerde bu durum, pek çok canı ve kazayı kurtarabilir ve koruyabilir. İzlemek isterseniz konuyla alakalı çekilen videoyu da sizlerle aşağıda paylaştık.