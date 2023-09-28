Honda, geçtiğimiz yıl duyurduğu ilk elektrikli SUV'u Prologue hakkındaki detayları paylaştı. Şirketi elektrikli otomobil yarışında iddialı bir konuma getirebilecek araç, 2024 yılında yollarda olacak.

Japon otomobil devi Honda, şu anda rakiplerinden biraz geride kalsa da önümüzdeki yıllarda tamamen elektrikli otomobillere geçiş yapmayı planlıyordu. Şirketin bu hedef doğrultusundaki hamlelerinden biri de ilk kez geçen yıl gösterilen ve tasarımı paylaşılan “Prologue” modeliydi. Prologue, markanın SUV ve üst seviye elektrikli modeli olarak karşımıza çıkacaktı.

Honda, büyük merakla beklenen Prologue hakkında nihayet detayları paylaştı. 2024 başında sahipleriyle buluşacak otomobil, Honda’yı elektrikli araçlar konusunda iddialı yapacak özelliklerle geliyor.

Karşınızda 482 km menzil sunan Honda Prologue!

Prologue, modern ve şık bir tasarımla geliyor. Markanın ilk elektrikli SUV’unda 21 inçlik jantlar bizi karşılıyor. Otomobilin uzunluğu 192 inç (4,8 metre), aks mesafesi ise 121,8 inç (3 metre) olarak açıklandı. Honda, Prologue’un bir başka sevilen SUV model CR-V’den 20 cm daha uzun ve 12 cm daha geniş olduğunu söylüyor.

Yeni model, General Motors’un Ultium platformunda geliştirildi. Honda, aracı tek motorlu önden çekişli ve iki motorlu dört tekerlekten çekişli seçenekleriyle satışa çıkaracak. Ayrıca EX, Touring ve Elite olmak üzere üç donanım seviyesi de araçla birlikte gelecek.

Gelen bilgilere göre dört tekerlekten çekişli versiyon, 288 beygir gücü ve 451 nm tork sunacak. Tek motorludan nasıl değerler göreceğimiz konusunda ise bir bilgi yok. Ancak üretildiği platformdaki araçlardan yola çıkarak yapılan tahminlerde 210 beygir gücü ve 329 nm tork üretebileceği söyleniyor.

En çok merak edilen konulardan biri olan batarya ve menzile de bakalım. Honda’ya göre 85 kWh bataryayla gelen Prologue, 482 kilometreye kadar menzil sunabilecek. Bu oranın tek motorlu versiyon için verildiğini söyleyelim. İki motorlu dört tekerlekten çekişli hakkında bir bilgi paylaşılmadı.

İç mekâna geldiğimizde bizi 11 inçlik bir dijital gösterge panelinin ve 11,3 inçlik bir bilgi eğlence ekranının karşıladığını görüyoruz. Kablosuz Apple Car Play ve Android Auto da araçla birlikte gelecek. Kör nokta desteği, sayısız uygulama, yaya algılama, kablosuz şarj, spor sürüş modu, Elite donanımda head-up display ve daha birçok özellik te otomobilde yer alacak.

İlk teslimatları 2024 başında gerçekleşecek Honda Prologue'un 45-50 bin dolar arasında fiyatlarla ABD’de satışa sunulması bekleniyor. Türkiye’ye gelip gelmeyeceği konusunda ise bir bilgi yok.