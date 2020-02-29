Huawei'nin IoT nesneleri için geliştirdiği işletim sistemi HongMeng OS, ilk defa Chery New Energy S61 aracında görüntülendi. Weibo'da Chery tarafından yapılan ve aracın yeteneklerini gösteren bu paylaşım, daha sonra yine Chery tarafından kaldırıldı.

Huawei'nin yeni işletim sistemi HongMeng OS (Avrupa'daki ismiyle Harmony OS), geçtiğimiz aylarda ilk kez duyurulduğunda Android’in yerini alacağı düşünülüyordu. Daha sonrasında akıllı telefonlara gelmeyeceği anlaşılan bu işletim sisteminin, IoT (Nesnelerin İnterneti) cihazlarında kullanılacağı ortaya çıkmıştı.

Bu iddiaların yanı sıra birçok kaynak, Çinli üreticinin otomotiv sektörüne gireceğine dair iddialarda bulunuyordu. Gerçek şu ki Huawei, otomobil üretmeyecek. Bunun yerine şirket, otomobil şirketlerinin yazılımlarını geliştirmesine yardımcı olmak için ICT teknolojisine odaklanacak. Gelen son raporlar ise Huawei HongMeng OS’u kullanan ilk otomobili gösteriyor.

Chery New Energy S61, HongMeng OS ile birlikte gelebilir:

Çinli bir otomotiv şirketi olan Chery, geçtiğimiz günlerde yeni otomobili Chery New Energy S61’i Weibo’da paylaşmıştı. Şirket tarafından yapılan paylaşıma göre bu araçta sürücüye eşlik etmesi için HongMeng OS, L2.99 seviyeli otomatik sürüş yardım sistemi ile birlikte yüz tanıma sistemi ve yorgunluk izleme gibi pek çok özellik bulunuyordu. Ancak şirket, paylaşılan bu gönderiyi bir süre sonra sildi ve geriye sadece kullanıcılar tarafından alınmış ekran görüntüleri kaldı.

HongMeng işletim sistemi, Huawei’nin 5G IoT dönemi için tasarladığı yeni bir işletim sistemi olarak biliniyor. Şirket tarafından açıklanan gelecek planlarına göre yeni işletim sistemi; giyilebilir akıllı cihazlarda, bilgisayarlarda, araba uygulamalarında ve daha pek çok internet ile bağlantı kurabilen nesnede kullanılacak.

Sistemin ABD yasağından önce geliştirilmeye başlandığını söyleyen Huawei Genel Müdür Yardımcısı Catherine Chen, HongMeng'in bir akıllı telefon işletim sistemine kıyasla nispeten daha az kod içermesinden dolayı daha güvenli ve daha hızlı olduğunu da söylüyor.

Chery’nin pek çok özellik vadeden otomobili Chery New Energy S61’in, Huawei’nin işletim sistemi HongMeng OS ile entegre bir şekilde çalışıp çalışmayacağı henüz net olarak bilinmiyor. Bu konuda herhangi bir gelişme yaşanması durumunda sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Yaşanan tüm gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.