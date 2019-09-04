Yüksek performanslı telefonları kullanıcılarına düşük fiyatlarla sunan Honor'ın yeni telefonu 20S duyuruldu. Yüksek donanımları uygun bir fiyatla toplayan telefonun Honor hayranları tarafından büyük beğeni toplayacağı düşünülüyor.

Akıllı telefon sektörünün liderlerinden olan Huawei'nin alt markası Honor, 20 serisinin 20S isimli üyesini tanıttı. Üçlü kamera dizilimi ve delik ekranlı tasarıma sahip olan telefon, kullanıcıların beğenisine sunuldu.

6,26 inçlik 2.340x1.080 çözünürlüklü Full HD+ delik ekrana sahip olan Honor 20S, gücünü 7 nm'lik Kirin 810 işlemcisinden alıyor. Telefon aynı zamanda 6/8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama seçeneklerine sahip.

Telefonun kamera kısmına baktığımız zaman arka tarafta üçlü bir kamera sisteminin bulunduğunu görebiliyoruz. Arkada bulunan f/1,8 diyafram açıklığına sahip 48 MP'lik bir kameranın f/2,4 diyafram açıklığına sahip 8 MP çözünürlüğünde bir kamera ve f/2,4 diyafram açıklığına sahip 2 MP'lik bir kamerayla desteklendiği Honor 20S'nin ön kamerasıysa f/2,0 diyafram açıklığına sahip 32 MP bir kamerayı bünyesinde barındırıyor. Ön kamera aynı zamanda AIS süper gece moduna da sahip.

İşletim sistemi konusunda Android 9 Pie tabanlı Magic UI 2.1.1 kullanan Honor 20S, 20W hızlı şarj destekli 3.750 mAh'lik bir bataryaya sahip. Honor 20 ve Honor 20 Pro'ya benzer olarak yan tarafta bulunan bir parmak izi okuyucunun yanı sıra yüksek oyun performansı için GPU Turbo 3.0 da telefonda bulunuyor.

Honor 20S teknik özellikleri:

Erkan: 6,26 inç (2.340x1.080 piksel) Full HD+ delik ekran

6,26 inç (2.340x1.080 piksel) Full HD+ delik ekran İşlemci: Kirin 810 7 nm

Kirin 810 7 nm RAM: 6/8 GB

6/8 GB Dahili depolama: 128 GB

128 GB Arka kamera: 48 MP (f/1,8) + 8 MP (f/2,4) + 2 MP (f/2,4)

48 MP (f/1,8) + 8 MP (f/2,4) + 2 MP (f/2,4) Ön kamera: 32 MP (f/2,0)

32 MP (f/2,0) İşletim sistemi: Android 9 Pie tabanlı Magic UI 2.1.1

Android 9 Pie tabanlı Magic UI 2.1.1 Batarya: 3.750 mAh, 20 W hızlı şarj desteği

Fiyat

Mavi, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle gelen Honor 20S, iki farklı RAM seçeneğini kullanıcılarına sunuyor. 6 GB RAM/128 GB dahili depolamaya sahip olan modelin fiyatı 266 dolar (yaklaşık 1.510 TL) olarak belirlenmişken 8 GB RAM/128 GB dahili depolamaya sahip olan modelin fiyatıysa 308 dolar (yaklaşık 1.750 TL).