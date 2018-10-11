Giriş Segmentine Çentikli Bir Bakış Açısı: Huawei Honor 8C

Resmi olarak duyurulmasından bir süre önce donanım özellikleri ve fiyatı sızdırılan Honor 8C, Huawei tarafından resmen duyuruldu.

Geçtiğimiz Mayıs ayında piyasaya çıkan Honor 7C'nin devamı niteliğindeki 8C, hem uygun fiyatı hem de orta segment akıllı telefonlara göre daha sağlam donanım özellikleri ile dikkat çekiyor. Bu segmentte görmeye alışık olmadığımız 6.26 inçlik ekran ise ilk gözümüze çarpan detay oluyor.

Çentikli HD+ ekranıyla piyasaya çıkacak olan cihaz, geçtiğimiz aylarda tanıtılan 'Snapdragon 632' yonga setini kullanacak olan ilk telefon olma özelliğini de taşıyor. Arkaya konumlandırılmış parmak izi sensörü, çift SIM kart desteği ve 64 GB'ye kadar depolama desteği ise öne çıkan diğer detaylar.

HONOR 8C'nin Resmi Donanım Özellikleri

6.26-inç (1520 × 720 pixel) Full HD+ ve 19:9 ekran oranı

1.8GHz Octa-Core Snapdragon 632 işlemci / Adreno 506 grafik işlemcisi

4GB RAM, 32GB / 64GB depolama alanı (SD Kart ile 256 GB'a kadar artırılabilir)

Dual SIM

Android 8.1 (Oreo) [EMUI 8.2]

13MP + 2MP arka kamera

8MP ön kamera

Parmak izi sensörü

Dual 4G VoLTE, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS + GLONASS

Boyutlar: 158.72×75.94×7.98mm

158.72×75.94×7.98mm Ağırlık: 167.2g

167.2g 4000mAh / 3900mAh Minimum Batarya

Gelelim sizlerin de merak ettiğini düşündüğümüz fiyat konusuna. Aurora mavisi, altın platin, nebula moru ve gece yarısı siyahı renkleriyle piyasaya çıkacak olan cihazın ücreti 1099 yuan (158 dolar) olacak. Eğer 32 yerine 64 GB'lık versiyonu tercih ederseniz fiyat 201 dolara çıkacak. Cihaz bugünden itibaren Çin'de ön siparişe açıldı ve 16 Ekim'den itibaren sahiplerine kargolanmaya başlanacak.