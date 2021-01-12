Koronavirüs pandemisi boyunca çevrimiçi alışverişin daha fazla tercih edildiğini fark eden Honor, resmi çevrimiçi mağazası Honor Mall'ı hizmete açtı. Ancak Honor Mall, şu an için yalnızca Çin'de kullanımda bulunuyor.

Huawei’den ayrılarak bağımsız bir marka olarak ticari yaşamına devam eden Honor, çevrimiçi mağazası Honor Mall’u bugün itibarıyla hizmete açtı. Şu an için yalnızca Çinli tüketicilerin kullanımında olan Honor Mall’un mobil uygulamaları ise henüz yayınlanmış değil.

Honor Mall’un lansmana özel ilk ürünü, 75 inç büyüklüğe sahip Honor Smart Screen X1 oldu. Ayrıca Honor’un yeni amiral gemisi akıllı telefonu olacak Honor V40 ve şirketin yeni dizüstü bilgisayarı Honor MagicBook 2021 için de ön rezervasyonlar başlamış durumda.

Honor V40 ailesi, resmi olarak 18 Ocak’ta tanıtılacağından şirketin yeni akıllı telefonlarını çevrimiçi mağazasında şimdiden sergilemesi beklenmedik bir gelişme olarak kabul edilebilir. Bununla birlikte; yeni V40 modellerine dair pek çok detay zaten biliniyordu.

Çevrimiçi mağazası hakkında açıklamalarda bulunan Honor, şirketin 7. yıldönümü nedeniyle kullanıcı deneyimini iyileştirmek adına önümüzdeki dönemde pek çok akıllı telefon, dizüstü bilgisayar, tablet, giyilebilir teknoloji ürünleri, yönlendirici, ve akıllı ekran piyasaya süreceklerini ifade etti. Honor Mall’un Türkiye’de erişime açılıp açılmayacağı ya da ne zaman erişime açılacağı gibi bilgiler ise şu an için bulunmuyor.