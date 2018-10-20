31 Ekim'de Honor Magic 2'yi tanıtacak olan Huawei, bu cihazın yanında Honor Watch'ı da sergileyecek.

Honor Magic 2’nin 31 Ekim’de tanıtılacağını doğrulayan Huawei, etkinlikte tanıtılacak tek ürünün Honor Magic 2 olmayacağını da açıkladı. Görünüşe göre 31 Ekim’de Honor Watch akıllı saati de tanıtılacak; ancak hemen heyecanlanmayıp bazı şeyleri açıklığa kavuşturmakta fayda var. Honor Watch adlı akıllı saat, Huawei Mate 20 serisi ile birlikte tanıtılan Huawei Watch GT’nin yalnızca piyasaya yeniden sürülmüş hali olacak; yani Watch GT’den pek bir farkı olmayacak.

Aynı şey Honor S1 adlı akıllı saatte de yaşanmıştı; nitekim cihaz global olarak Huawei Fit adı altında tanıtılmıştı. Huawei’nin aynı şeyi yapmayı planlıyor olması pek şaşırtıcı değil. Weibo’da yayınlanan bir Honor Watch tanıtım videosundaki saatin Huawei Watch GT’ye çok benzediği görülmekte; bu da Honor Watch’ın mevcut ürünün yeniden piyasaya sürülmüş hali olacağına yönelik kanıtları güçlendirmekte.

Beklenilenin aksine Huawei Watch GT Wear OS işletim sistemi ile çalışmıyor; ancak Huawei’nin tescilli işletim sistemi, başka özelliklerin yanı sıra 14 güne varan bir batarya ömrü sunuyor. Huawei Watch GT, Avrupa için 200 euro’luk fiyat etiketiyle satışa sunulacakken Honor Watch’ın Çin fiyatı büyük olasılıkla daha düşük olacak.