HBO'nun Game of Thrones evreninde geçen dizisi House of the Dragon'ın Türkiye yayıncısı belli oldu. House of the Dragon, beIN Connect'te yayınlanacak.

Game of Thrones dizisinden yüzlerce yıl öncesinde geçen ve ejderhaların hüküm sürdüğü zamanı konu alan House of the Dragon, 21 Ağustos’ta yayınlanmaya başlamıştı. Fakat dünya çapında her bölümüyle gündem olan dizi, ülkemizde ne yazık ki yayınlanamamıştı. Bunun sebebi elbette dizinin yayınlandığı platform HBO Max’in ülkemizde olmamasıydı. Platform, ülkemize giriş planlarını dizinin çıkışına az bir zaman kala iptal edince de ne yazık ki üçüncü taraf bir platform ile anlaşma için geç kalınmıştı. Fakat bugün en sonunda beklenen haber geldi. House of the Dragon, beIN Connect’te yayınlanacak HBO, House of the Dragon dizisini Türkiye’de yayınlamak için tıpkı Game of Thrones’ta olduğu gibi Digiturk ile anlaştı. Dizinin Digiturk ekranlarında ve beIN Connect’te yayınlanacağı duyuruldu. Bugüne kadar yayınlanan 7 House of the Dragon bölümü, 7 Ekim’den itibaren platformdan izlenebilir olacak. House of the Dragon’ın 9 Ekim’de ve sonraki haftalarda yayınlanacak yeni bölümleri ise beIN Connect’te yer alan Canlı TV’deki “beIN SERIES SCI-FI” kanalından ABD ile aynı anda gösterilecek. Yeni bölümler, sabaha karşı 04.00’te canlı yayınlanacak. İLGİLİ HABER Fantastik Evrenler Kapışıyor: House of the Dragon mu, Güç Yüzükleri mi Daha İyi?

23 6 2 1 0