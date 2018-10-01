HP'nin yeni bilgisayarı Spectre Folio, tamamıyla deri kaplı bir tasarımla ortaya çıktı. Bu bilgisayar HP markasının "bilgisayarı yeniden icat etmek" girişiminin bir parçası. Burada sundukları şeyler gerçekleşir ve doğru bir şekilde hareket edilirse HP'nin büyük bir başarı yakalayacağı düşünülüyor.

HP, ses getirebilecek yeni bir ürününü duyurdu. HP Spectre Folio, soyulmuş ve işlenmiş inek derisiyle yapılmış. Deri kaplamalı bir bilgisayarın elde yaratacağı his gerçekten çok özel olacaktır. Ancak bunun yanında, özellikle ısınma problemi sıkça yaşanan HP modellerinde deri bir kasanın nasıl bir performans sergileyeceği konusunda da bazı şüpheler bulunmakta. HP yetkilisi Alex Cho ürün hakkında "Spectre Folio, bilgisayarda lüks tasarımın ve en ileri mühendisliğin mükemmel dengesini sağlayarak yeniden keşfedildi" ifadelerinde bulundu.

Bilgisayarın temel donanımına inmek gerekirse cihaz içinde Intel UHD Graphics 615 GPU ile 8 GB LPDDR3 SDRAM ve 8. nesil Intel Core i7 işlemci barındırıyor. Dahili depolamada ise 256 GB PCIe NVMe M.2 SSD diski içinde barındıran cihazın üst düzey performansa hitap ettiğini söylemek mümkün. 13.1 inç boyutunda ve IPS panele sahip cihazın ekranı, ayrıca WLED arkadan aydınlatma teknolojisine ve dokunmatik olarak kullanılabilme seçeneğine sahip. Bu ekranın çözünürlüğü 1920 x 1080 ve Gorilla Glass ile de darbelere karşı korunmakta. Cihazdaki dokunmatik yüzey ayrıca çoklu dokunma teknolojisine de sahip.

Spectre Folio'da bulunan klavye arkadan aydınlatmalı ve genel konsept dahilinde bu kısım da katlanabilme özelliğine sahip. Bu katlanmalar için farklı konfigürasyonlar bulunmakta. Folio ayrıca 2 adet Thunderbolt 3 portuna, 1 USB 3.1 Type-C portuna (sadece veri aktarımında kullanılabiliyor), 1 USB 3.1 Gen 2 Type-A portuna, 1 adet kulaklık ve mikrofon girişine sahip. Kutunun içinden ayrıca bir adet de HP Dijital Kalem çıkmakta.

Spectre Folio'nun yakın zamanda satışa sunulması bekleniyor. Yurt dışında bazı sitelerde ön siparişlerin alımına başlandı. 29 Ekim'den itibaren ise yine yurt dışında bazı sitelerde satışları başlayacak. Ayrıca Aralık ayında satışa sunulacak yeni sürümde ise farklı olarak 4K ekran çözünürlüğü seçeneği bulunacak.

Bu yeni tasarımı kimileri için dikkat çekici iken kimileri için ise pek de hoş değil. Ayrıca ilk başta bahsettiğimiz gibi özellikle ısınma sorunu fazla popüler olan bir markanın deri kasayla tasarladığı bu ürüne nasıl önlemler aldığını da henüz bilmiyoruz.