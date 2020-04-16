Dünyanın önde gelen bilgisayar üreticilerinden HP, yeni nesil dizüstü bilgisayarı HP Envy 15’i tanıttı. 10. nesil Intel işlemciler ile gelen cihaz, Nvidia GeForce RTX 2060 grafik kartını kullanıyor. Fiyat/performans ekseninde tam bir MacBook Pro katili olan HP Envy 15’e dair her şeyi haberimizde bulabilirsiniz.

ABD merkezli teknoloji devi HP, ceplerini zorlamayacak büyük ekranlı, iddialı bir dizüstü bilgisayar arayan kullanıcılar için tasarladığı yeni HP Envy 15’i tanıttı. 10. Nesil Intel Core i7 işlemcilere ev sahipliği yapan cihaz, grafik işlemci birimi olarak Nvidia GeForce RTX 2060’ı kullanıyor.

Gümüş renk alüminyum tasarımı ile oldukça şık görünen HP Envy 15, 15.6 inç boyutundaki panelinde yüzde 82.6 ekran/gövde oranı sunuyor. HP’nin yeni yakışıklısı son derece minimalist bir görünüme sahip olmasına rağmen, ilk bakışta fark edemeyebileceğiniz yeni hepsi bir arada klavyesinde birçok özellik sunuyor.

Oldukça şık bir tasarıma sahip olan HP Envy 15, yüzde 82.6 ekran/gövde oranı sunuyor

Kamera deklanşörü, mikrofon sesini kapatma, parmak izi okuyucusu ve HP Command Center gibi pek işleve tek bir tuşla ulaşmanızı sağlayan yeni HP Envy 15, oyuncular ve içerik oluşturucular için tasarlanmış bir dizüstü olarak karşımıza çıkıyor.

HP Envy 15’te, 100.000: 1 kontrast oranı sunan DisplayHDR True Black özellikli dokunmatik OLED ekran bulunuyor. Dizüstü bilgisayar, 10.Nesil Intel Core i7 ve Core i9 olmak üzere en az iki CPU seçeneği ile satılacak. Grafik tarafında ise en donanımlı model Nvidia GeForce RTX 2060'ı kullanacak ancak giriş seviyesi modellerdeki GPU'ların ne olacağı henüz belli değil.

HP, Envy 15'te yüzde 33'e kadar daha hızlı video düzenleyebileceğinizi söylüyor

HP, yeni Envy 15’in aşırı ısınmasını engellemek için cihazın içine 12 voltluk çift fan yerleştirdiğini söylüyor. Soğutma sisteminin işlemci gücünü yüzde 33 oranında artırdığını belirten şirket, bilgisayarda ayrıca CPU ve GPU arasındaki güç kullanımını yöneten HP Dinamik Güç adında bir özelliğin olduğunu ifade ediyor.

HP Envy 15, Intel i7 kullanan MacBook Pro modelleri ile kıyaslandığında, Adobe Rush'ta yüzde 33, Adobe Premiere Pro'da ise yüzde 13 daha hızlı video düzenlemeyi vadediyor. 2 TB'a kadar PCIe SSD depolama alanı ve 32GB'a kadar RAM sunan dizüstü bilgisayar, tek bir şarjla 16,5 saate kadar dayanıyor. HP, yeni Envy 15’in yalnızca 45 dakikada yüzde 50 oranında şarj edilebileceğini söylüyor.

Yeni HP Envy 15, tek şarjla 16,5 saate kadar dayanıyor

Bunların yanı sıra çift Thunderbolt 3 USB-C ve çift USB-A bağlantı noktaları ile bir adet HDMI çıkışına ev sahipliği yapan HP Envy 15, kağıt üzerinde gerçekten başarılı bir dizüstü bilgisayar izlenimi sunuyor. Gelelim en merak edilen konuya, yani fiyata. HP, yeni Envy 15'i haziran ayında 1.349 dolar (9.356 TL) başlangıç ​​fiyatı ile piyasaya sürmeyi planlıyor.

HP Envy 15 özellikleri