HTC, Kripto Para Yatırımcılarına Özel Telefonunu Tanıtacak

Akıllı telefon pazarındaki saygınlığını kaybetmekte olan HTC, ilk blok zinciri telefonunu tanıtarak dikkatleri yeniden üzerine çekmeyi planlıyor.

Akıllı telefon pazarı için Ekim ayı, en yoğun dönemlerden biridir. Şimdiye kadar LG V40 ThinQ, Razer Phone 2, Google Pixel 3 ve Huawei Mate 20 gibi birbirinden iddialı amiral gemileri tanıtıldı bile. İlerleyen günlerde Xiaomi Mi Mix 3 ve OnePlus 6T de Ekim ayında tanıtılan amiral gemileri listesine eklenecek.

Ancak Ekim ayı yalnızca amiral gemileri için değil, orta ve üst segment için de hareketli geçiyor. Orta-üst segmentin en iddialı cihazlarından Nokia 7.1 Plus ve Samsung Galaxy A9 görücüye çıkmıştı. Ayrıca iPhone XR da Ekim ayının sonlarında piyasaya çıkacak. Neredeyse tüm büyük akıllı telefon üreticilerinin adını andık. Peki HTC nerede?

HTC, son birkaç yıldır akıllı telefon pazarının düşüşteki markası olarak dikkat çekiyor. Şirket, tanıttığı amiral gemileri ile istediği sıçramayı bir türlü gerçekleştiremedi. Bu nedenle daha özel bir akıllı telefon ile dikkatleri üzerine çekmeyi planlıyor: Kendi üretimi olan ilk blok zinciri akıllı telefonunu gibi.

Firmanın telefona açtığı özel Instagram hesabından paylaşılan videoya göre cihaz 23 Ekim'de tanıtılacak:

HTC Exodus olarak adlandırılacak blok zinciri özel akıllı telefonu, ile kez geçtiğimiz Mayıs ayında duymuştuk. Yeni gelen bilgilere göre HTC, söz konusu blok zinciri telefonunu tanıtmak için gün saymaya başladı. Telefonun nasıl çalıştığı ya da neye benzeyeceği henüz bilinmiyor ancak birkaç ipucuna sahip olduğumuzu söyleyebiliriz.

Tahmin edebileceğiniz gibi cihaz, dahili bir kripto para cüzdanına sahip olacak. Ayrıca cihazın bağımsız uygulamaları desteklemesi de bekleniyor. Dolayısı ile cihaz sahipleri kendi verilerinden kendileri sorumlu olacak. Ancak cihazın Android işletim sistemi ile çalışıp çalışmayacağı hala bilinmiyor.

HTC, Instagram üzerinden Exodus için bir tanıtım videosu yayınladı. Video, cihazın teknik özellikleri hakkında ayrıntılı bir bilgi vermese de çift arka kamera ve parmak izi tarayıcı gibi detayları görebiliyoruz. Kripto para birimleri son dönemde fazlasıyla popüler olsa da HTC için aynı şeyi söylemek zor. Bu nedenle ikisinin birleşiminden nasıl bir sonuç ortaya çıkacağı merak konusu.