HTC'nin Blockchain Telefonu Exodus, Ekim'de Tanıtılacak

HTC'nin belki de bugüne kadar çıkardığı en ilginç telefonlardan biri olmaya aday Exodus, çok yakında geliyor.

HTC, bundan yaklaşık üç ay önce Exodus adlı bir blockchain tabanlı akıllı telefon geliştirdiğini duyurmuştu. Bu duyurunun ardından telefonla ilgili hiçbir bilgi sızmasa da bugün iyi haber geldi. HTC yöneticilerinden Phip Chen, cihazın tanıtılacağı ve satışa çıkacağı tarihleri açıkladı.

Chen'in açıkladığı takvime göre HTC Exodus, Ekim ayında tanıtılacak ve ön siparişe açılacak. Ardından Aralık ayında sevkiyatlarına başlanacak olan Exodus, bu yıl içerisinde meraklılarının elinde olacak.

Cihazın işlevselliğini artıracak optimizasyonları yapmaya devam ettiklerini belirten Chen, cihazın kripto para cüzdanı özelliği görecek olması nedeniyle güvenlik konusuna çok daha yoğun bir şekilde odaklanıldığını ekledi. HTC, kullanıcılarının güvenliği sağlamak için ARM'ın TrustZone teknolojisinden yardım alacak.

Aylardır konuşulan ancak bir türlü resmi bilgi edinilemeyen HTC Exodus hakkında merak edilenler, böylece biraz da olsa cevaplanmış oldu. Cihazın tam olarak hangi tarihte lanse edileceği ve nasıl bir fiyatlandırmayla piyasaya çıkacağı ise hala merak konusu. Ancak önümüzdeki ay ön siparişe açılmasıyla beraber fiyatlar da belli olacaktır.