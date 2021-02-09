HTC, bütçe dostu yeni telefonu "Wildfire E Lite"ı duyurdu. Yıllar öncesinin en popüler teknik özelliklerine sahip olan telefon, Android 10 Go ile çalışıyor. Cihaz şimdilik, Rusya ve Güney Afrika'da satın alınabiliyor.

Bir dönemlerin en popüler akıllı telefon üreticilerinden HTC, giriş seviye özelliklere sahip olan yeni bir akıllı telefon duyurdu. "Wildfire E Lite" olarak isimlendirilen akıllı telefon, piyasaya sürüleceği pazarların en ucuz telefonu olacak gibi görünüyor.

HTC Wildfire E Lite, 5.45 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlük sunan bir ekrana sahip. Çentik ya da delik yerine kalın çerçevelere sahip olan cihaz, bu çerçevede yer alan 5 MP çözünürlük değerine sahip ön kameraya ev sahipliği yapıyor. Yapay zeka desteğine sahip olan bu kamera, ekran kilidinin biyometrik veriler ile açılabilmesini sağlıyor. Bunu tercih etmeyen kullanıcılar, telefonun arka kısmındaki parmak izi okuyucu sensörü de kullanabilirler.

HTC Wildfire E Lite işte böyle görünüyor

HTC'nin uygun fiyatlı akıllı telefonu, MediaTek'in Helio A20 işlemcisinden güç alıyor. 2 GB RAM ve 16 GB depolama alanı ile kombine edilen cihazın işletim sistemi ise Android 10 Go. Böylelikle telefonun yetersiz donanım özelliklerinin, Android'in sadeleştirilmiş ve özelleştirilmiş "Go" sürümü ile daha iyi bir deneyim sunması amaçlanıyor. Telefonun sahip olduğu bataryanın kapasitesi ise 3.000 mAh olarak açıklandı.

Telefonun arka kısmına baktığımızda ikili kamera kurulumu görüyoruz. Bu kamera kurulumunda 8 MP ana kamera ve 0,3 MP ikincil kamera yer alıyor. Tüketiciler, kamera performansı yüksek bir telefon arıyorlarsa, HTC Wildfire E Lite'ın beklentileri karşılamayacağını açıkça ifade edebiliriz.

HTC Wildfire E Lite teknik özellikleri

Ekran: 5.45 inç, HD+

5.45 inç, HD+ İşlemci: MediaTek Helio A20

MediaTek Helio A20 RAM: 2 GB

2 GB Depolama: 16 GB (microSD desteği mevcut)

16 GB (microSD desteği mevcut) Ön Kamera: 5 MP

5 MP Arka Kamera: 8 MP + 0,3 MP

8 MP + 0,3 MP İşletim Sistemi: Android 10 Go

Android 10 Go Batarya: 3.000 mAh

HTC tarafından yapılan açıklamalara göre bu akıllı telefon, şu an için Güney Afrika ve Rusya pazarlarında satışa sunuldu. İlerleyen dönemlerde daha fazla pazara girip girmeyeceği bilinmeyen Wildfire E Lite'ın fiyatı ise 105 dolar olarak açıklandı.