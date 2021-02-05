Samsung Galaxy M12 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Samsung, giriş seviyenin rekabetçi modellerinden biri olması muhtemel Galaxy M12'yi tanıttı. Henüz fiyatı açıklanmayan akıllı telefon, buna rağmen seviyesine göre dikkat çekici özellikler sunuyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, giriş seviyedeki en yeni akıllı telefonu olan Galaxy M12’yi duyurdu. Seviyesi gereği günlük ihtiyaçları karşılamaya yönelik mütevazı özelliklere sahip bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkan Samsung Galaxy M12, buna rağmen yüksek ekran/gövde oranı, oldukça büyük bir batarya ve yüksek çözünürlüklü bir ana kamera sunuyor.

Infinity-V olarak adlandırılan damla çentikli bir tasarıma sahip olan Samsung Galaxy M12, 6,5 inç büyüklüğündeki ekranında HD+ çözünürlük sunuyor. Samsung tarafından geliştirilen Exynos 850 işlemciden güç alan akıllı telefon, 6 GB’a kadar RAM, 128 GB dahili depolama alanı sunuyor. Ayrıca microSD kart ile depolama alanı yükseltilebiliyor.

48 MP çözünürlüğe sahip dikkat çekici bir ana kamerayla gelen Galaxy M12, 5 MP ultra geniş açı kamera, 2 MP derinlik sensörü ve 2 MP makro kamera ile seviyesine göre hiç de fena sayılmayacak bir kamera deneyimi vadediyor. Ayrıca cihazın ekranında bulunan çentikte de 8 MP’lik bir selfie kamerası yer alıyor.

Samsung Galaxy M12 özellikleri

İşlemci: Exynos 850

RAM: 3 GB/4 GB/6 GB

Depolama: 32 GB/64 GB/128 GB

Ekran: 6,5 inç HD+

Arka Kamera: 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 6.000 mAh, 15W

İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı OneUI 3

Bağlantı: 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0

Lacivert, mavi ve yeşil renk seçenekleriyle tüketicilerin beğenisine sunulan Samsung Galaxy M12’nin fiyatı ya da çıkış tarihi hakkında henüz bir bilgi paylaşılmış değil ancak özelliklerine ve bulunduğu segmente baktığımızda bütçe dostu bir fiyat etiketiyle gelmesinin muhtemel olduğunu söyleyebiliriz.