2020 yılında dünya genelinde alınmış kablosuz teknoloji patentleriyle ilgili bir araştırma yapıldı. Yapılan araştırma, Huawei'nin bu yıl en çok kablosuz teknoloji patenti alan şirketi olduğunu ortaya koyuyor. Huawei, 8607 adet patent ile dünya genelindeki tüm kablosuz teknoloji patentlerinin yüzde 32'sini karşıladı.

Çin merkezli bir araştırma şirketi, Huawei ile ilgili çarpıcı detayların yer aldığı bir rapor yayımladı. Yayımlanan raporda yer alan verilere göre Huawei, 2020 yılında kablosuz teknolojiler konusunda kendini aştı. Şirket, yılın başından beri 8607 patent başvurusunda bulunurken, bu patentlerle dünya genelindeki patentlerin toplamının yüzde 32'sini tek başına karşılamış oldu.

Kablosuz teknolojilerin bir numarası, genelde ABD merkezli teknoloji devi Qualcomm oluyordu. Ancak Qualcomm, 2020 yılında Huawei'ye kaybetti. Çünkü şirket, 2020 yılında 5807 patent başvurusu yaptı. Araştırmaya göre Çinli bir teknoloji şirketi olan OPPO da 2020 yılını dolu dolu geçirdi. Şirket, yılın ilk gününden beri 5353 kablosuz teknolojisi için patent başvurusu yaparak, Qualcomm'u takip etti.

2020'de Çin ve ABD, dünya genelindeki tüm kablosuz teknoloji patentlerinin yüzde 65'ini oluşturdu

Raporda yer alan bilgilere göre Çin ve ABD, kablosuz teknolojilerin bir numaralı geliştiricisi konumunda. Çünkü 2020 yılında patent başvurusu yapılan tüm kablosuz teknolojilerin yüzde 65'i, bu iki ülkede geliştirildi. Japonya'da geliştirilen kablosuz teknoloji miktarı, dünya genelinin yüzde 15'ini karşılarken Güney Kore, sadece yüzde 7'lik oranı elinde tutabildi. Geriye kalan yüzde 11'lik bölümse diğer ülkelerde geliştirilen kablosuz teknolojileri kapsıyor.

Rapor, kablosuz teknolojilerde yaşanan gelişmelerin, 5G bağlantı teknolojisi ile paralel olarak genişlediğini söylüyor. Elbette bu bağlantı teknolojisini daha iyi hale getirecek olan ekipmanlar üzerine yapılan araştırmalar, kablosuz teknolojilerin gelişimindeki en büyük faktörlerden bir tanesi. Rapor ayrıca, sektörde çok büyük bir rekabetin olduğunu, şirketlerin birbirlerini geçebilmek için elinden geleni ardına koymadıklarını da yazıyor.