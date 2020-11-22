Huawei Enjoy 20e, Snapdragon 460 SoC ile Birlikte Gelecek

Lisans anlaşması sonrasında Huawei'nin Qualcomm Snapdragon işlemciyle çıkaracağı ilk cihaz ortaya çıktı: Huawei Enjoy 20e. Telefon, gücünü Qualcomm'un Snapdragon 460 SoC'sinden alacak.

Bir hafta kadar önce sizlere aktardığımız bir haberimizde, Qualcomm'un Huawei'ye işlemci satmak için lisans başvurusu yaptığını ve başvurusunun onaylandığından bahsetmiştik. Bu lisans, şu an için sadece 4G işlemciler için geçerli olsa da şirket, 5G işlemciler için de lisans başvurusunda bulunacak.

Tabii bu, Qualcomm için ne kadar sevindirici bir haberse Huawei için de en az o kadar umutlu bir gelişme oldu. Hâlihazırda Google servislerinden yoksun olan Huawei için bu tür fırsatlar oldukça önemli. Üstelik Huawei'nin ilk olarak hangi işlemcileri alacağıyla ilgili de ilk bilgiler ortaya çıkmaya başladı.

Huawei Enjoy 20e, Snapdragon 460 SoC ile gelecek

Huawei Enjoy 20e, Qualcomm'un 11 nm proses teknolojisiyle ürettiği Snapdragon 460 yongasından gücünü alacak. Yongada pik frekansı 1,8 GHz olan sekiz adet Kryo 240 ve Adreno 610 grafik birimi bulunuyor.

4 GB ve 6 GB RAM seçeneklerine sahip olacak olan Huawei Enjoy 20e, 128 GB dâhili depolama alanıyla birlikte gelecek. HD+ çözünürlüklü bir ekrana sahip olacak olan Enjoy 20e'de 5.000 mAh gibi oldukça etkileyici bir batarya ve 10 W şarj desteği bulunacak.

Özelliklerinden de anlaşılabileceği gibi orta / orta alt segmentine ait cihaz plastik bir kasaya sahip olacak. Peki cihazın fiyat etiketinde ne yazacak? Ortaya çıkan bilgilere göre telefonun 4 GB ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 1.199 yuan (1.395 TL), 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü se 1.399 yuan (1.627 TL) fiyatlarla gelecek.