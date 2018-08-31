Huawei, Dünyanın İlk 7 Nanometre Yongası Kirin 980’i Tanıttı

Çinli dev Huawei, kendi işlemci birimleriyle akıllı telefon üreten bir firma olarak devrim yaratmaya devam ediyor. Yapay zeka performansının bir önceki yongaya göre ikiye katlandığı, boyutların performansın aksine azaldığı dünyanın ilk 7 nanometre mimariye sahip işlemcisiyle tanışın: Kirin 980.

Huawei, son yıllarda yakaladığı başarısını geçtiğimiz dönem satılarda Apple’ı geçerek perçinledi. Bu başarının ardında ise kendi işlemcilerini ve yongalarını üreten, merkezi bir firma olması yatırıyor. IFA 2018 fuarında Huawei CEO’su Richard Yu tarafından tanıtılan yeni Krin 980, bir başka devrimin başlangıcını sembolize ediyor.

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen, şu anda satışta olan bütün amiral gemisi akıllı telefonların içinde 10 nanometrelik mimariye sahip işlemci yongaları var. Kirin 980 ise 7 nanometre mimarisiyle hem daha ufak hem de daha çok performans vadediyor. Bu yongaların içerisinde CPU, GPU ve NPU (yapay zeka) birimlerinin bir arada olduklarını düşünürsek 7 nanometrenin ne denli küçük bir boyut olduğu anlayabiliriz.

Santimetrekareye 6.9 milyar transistör sığdıran Huawei Kirin 980, bir önceki yonga seti Kirin 970 (10nm) platformuna kıyasla çok daha güçlü. Kirin 980, ARM’nin en yeni ve en yüksek performanslı Cortex-A76s, verimlilik üzerine planlanmış farklı yapıya sahip olan iki Cortex A76s; bu çekirdeklerin daha düşük versiyonu olan Cortex-A55’ten de 4 adet olmak üzere toplamda 8 çekirdek barındırıyor. Kirin 970’de de kullanılan ARM’nin Dynamiq teknolojisini kullanmaya devam eden Huawei, bu sekiz çekirdeğin tek bir bünyede sıkışmasını sağlıyor.

Huawei, yonga içerisindeki görev zamanlaması sorunlarının üstesinden gelebilmek adına, CPU kurulumu için “Flex-Scheduling” yani “Esnek-Programlama” diyebileceğimiz bir teknoloji geliştirdi. Bu teknoloji yeni olduğu için Huawei detayları sundukça sizlerle paylaşacağız. Muhtemelen işlem sırası için yapay zeka desteğini alan bir sistemden söz ediliyor.

Genel performans %75, grafik performansı %46, pil ömrü %58 oranında arttı:

Huawei’nin açıkladığı bu oranlar şaka gibi olsa da böyle iddialarda bulunmak yürek ister. Zira Kirin 980’e sahip olan ilk Huawei cihazları elimize ulaştığında söylenen artışla karşılaşmazsak, bunun hesabının sorulacağını belirtmek lazım. Böyle bir riski almak, karşılığını veremeyecekseniz sizi idama götürür. Bu neden Huawei’nin açıklamalarına güveniyoruz.

Kirin 980, yine ARM’nin son yüksek teknoloji ürünü olan Financial-G76 GPU’suna sahip. Bu işlemciyle birlikte Kirin 970’te bulunan Mali-G72 MP12’nin grafik performansına kıyasla %46’lık performans, %178’lik(!) bir güç verimliliği artışı sağlanmış durumda. Bu da en iyi grafiklere sahip oyunların daha kaliteli bir görsellikte, daha uzun sürelerde oynanacağını gösteriyor.

Huawei Kirin 980, sektörde bir ilki daha başararak LTE Cat 21 modemini içeren ilk yonga seti oldu. Bu modem 1.4 Gbps indirme ve 200 Mbps yükleme hızı sunuyor. Geçtiğimiz yılın yıldızları olan Snapdragon 845 ve Exynos 9810’da indirme hızı 1.20 Gbps ile sınırlıydı.

Kirin 980 ile yapay zeka performansı “fiziksel olarak” ikiye katlanıyor:

Huawei’nin ilk yapay zeka destekli yongası Kirin 970, bu sistemi NPU (Neural-network Processing Unit - Yapay Ağlar İşlem Birimi) adı verilen, CPU ve GPU haricinde bir birimle sağlıyordu. Kirin 980’de ise söz konusu NPU biriminden iki tane bulunuyor, yani Huawei yapay zeka performansını fiziksel yollarla ikiye katlamış oluyor. Yazılımlardan alınacak destekle bu iki katlık artışın üzerine çıkmak hiç de zor olamayacaktır.

Çift NPU görüntülerdeki ayrıntıları analiz edebilir, gerçek zamanlı bir video ekranda oynarken, içerisindeki objeleri tanımlayabilir. Bu birimlerin her ikisi de geliştiricilerin işini kolaylaştıran Caffee, Tensorflow ve Tensorflow Lite gibi sinir ağlarını destekliyor. Yani seneye ağzımızı açık bırakacak mobil uygulamalar göreceğiz.

Kirin 980, aynı zamanda fotoğraflardaki gürültüyü ve kumlanmayı azaltma, düşük ışık fotoğrafçılığını iyileştirme ve görüntü bozulmalarını detayları kaybetmeden giderme gibi ustalıklara da sahip olacak.

Her şey tamam da nerede bu 5G?

İlginç bir şekilde Huawei, 2019 boyunca üreteceği bütün amiral gemisi cihazlarda kullanacağı bu işlemcide 5G teknolojisinden hiç söz etmedi. 2019 yılında birkaç ülkede 5G kullanımına başlanacak, uzmanlar ise önümüzdeki yıl ana akım üreticilerden 5G telefonları beklemiyorlar. Sanıyoruz ki Huawei eğer bu yıl içerisinde ikinci bir 5G destekli Kirin 980 versiyonu çıkarmayacaksa, işleri seneye erteledi demektir. Yakında bu konu ile ilgili bir açıklama gelecektir.

Elimizdeki bütün bilgileri toparlayalım:

Huawei, dünyanın ilk 7 nanometrelik, çift yapay zeka birimine sahip yongasını oldukça iyi tasarlamış durumda. Bu yongayla üretilecek P ve Mate serisi cihazlar heyecan uyandırıyor. Özellikle işlem kapasitesini ve fotoğraf performansını çok merak ediyoruz.

Apple, 12 Eylül’de tanıtacağı iPhone Xs ailesiyle A12 yongasını da görücüye çıkartmış olacak. Böylece kısa sürede iki farklı devden iki farklı 7 nanometrelik işlemci göreceğiz. Bakalım bu işlemcileri kullanan cihazların rekabetinde kazanan kim olacak.