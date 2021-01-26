Çin merkezli elektrikli otomobil markası Seres, Huawei'nin DriveOne altyapısı ile donatılmış yeni otomobili SF5 Free Expedition adlı otomobilini tanıttı. Seres SF5, 1000 kilometreyi aşan menziliyle dünyanın en uzun menziline sahip ilk seri üretim otomobili olarak dikkat çekiyor.

Elektrikli otomobil markası Seres, ürün gamına yeni modeller eklemeye devam ediyor. Çin merkezli şirket, son olarak online olarak gerçekleştirilen lansmanda 1000 kilometreyi aşan sürüş menziliyle dünyanın ilk en uzun menzilli seri üretim aracını tanıttı.

Seres SF5 Free Expedition Edition adı verilen yeni otomobil, Huawei’nin hepsi bir arada sürücü sistemi DriveOne donanımına sahip. 55KW gücünde SEP200 motoruyla donatılan SF5, uzun menzili ve 350 beygir gücündeki motoruyla dikkat çekiyor.

SF5, saatte 100 kilometre hıza sadece 4 saniyede çıkıyor

DriveOne, mikro kontrol birimi, motor, redüktör, DC dönüştürücü, yerleşik şarj cihazı, güç dağıtım birimi ve pil kontrol biriminden oluşan Huawei’nin ilk elektrikli otomobil altyapısına ad veriliyor. Huawei, 7 ana bileşenden oluşan DriveOne teknolojisi sayesinde elektrikli otomobil üretiminin kolaylaştırıldığını ve üretim maliyetlerinin de düşürüldüğünü belirtiyor.

Seres’in yeni modeli SF5, yüksek hassasiyetli algı donanımıyla dikkat çekse de sahip olduğu seviye 2 otonom teknolojisi biraz yetersiz görülüyor. Ancak SF5’in hem öne çıkması hem de türünün ilk örneği olması, bugüne kadar seri üretime geçmiş dünyanın en uzun menzilli elektrikli olmasından kaynaklanıyor.

Aracın güç sistemi, benzinli araçlara %35, hybrid teknolojisine sahip araçlara kıyasla ise %30 daha az yakıt tüketimine olanak sağlıyor ve bu sayede SF5’in menzili tek şarjda 1000 kilometreyi geçebiliyor.

SF5 Free Expedition Edition, 820Nm tork devri ve 350 beygir gücüyle 0’dan 100 kilometre hıza sadece 4 saniyede çıkıyor. Siyah, kahverengi ve kırmızı olmak üzere 3 farklı renkle satışa sunulan SF5, 259.800 yuan (295 bin TL) fiyatla satışa sunuldu.