Huawei P40 Pro Plus'ın Bazı Özellikleri Ortaya Çıktı

Huawei'nin ilerleyen saatlerde duyuracağı yeni amiral gemisi ile ilgili önemli bir sızıntı yaşandı. Endüstrinin içinden kaynakları olan Roland Quandt, Huawei P40 Pro Plus'ın bazı özelliklerini lansmana saatler kala açıkladı.

Huawei, günün ilerleyen saatlerinde çevrimiçi olarak düzenleyeceği bir etkinlikle yeni amiral gemisi ailesi olan P40 serisini resmen tanıtacak. Tüketicilerin heyecanlı bekleyişleri sürerken şimdi, Huawei P40 Pro Plus'ın bazı teknik özellikleri sızdırılmış durumda.

Huawei, tüketicilere üç yeni üst seviye telefon tanıtacak. Bu telefonların P40, P40 Pro ve P40 Pro Plus (bu versiyonun P40 Premium olarak isimlendirileceği de söyleniyor) olarak isimlendirilmesi bekleniyor. Sektörün içinden kaynakları olan Roland Quandt tarafından yapılan açıklamalar, Huawei P40 Pro Plus'ın bazı özelliklerini ortaya koyuyor.

Roland Quandt'ın açıklamalarına göre Huawei P40 Pro Plus, tıpkı Huawei P40 ve Huawei P40 Pro gibi Kirin 990 işlemciden güç bulacak. Ayrıca Huawei P40 Pro Plus'ın 6.58 inç, yani Huawei P40 ile aynı büyüklükte olacağı söyleniyor. Ancak Huawei P40 Pro Plus, 120 Hz ekran tazeleme oranıyla gelecek ve bu, Huawei için bir ilk olacak.

Huawei P40 Pro'nun 8 GB RAM ile geleceği söyleniyor. Roland Quandt, Huawei P40 Pro Plus'ın ise 12 GB RAM ile geleceğini ifade ediyor. Ayrıca bu telefonun beşli kamera kurulumuna sahip olacağı ve 10x'e kadar optik yakınlaştırma yapabilen iki ayrı telefoto kamera içereği de iddialar arasında. Ayrıca Huawei P40 Pro ve Huawei P40 Pro Plus'ın 4.200 mAh batarya ile geleceği de yine Roland Quandt'ın ifadeleri arasında yer alıyor.