Huawei, Amiral Gemisi Telefonlarının Dağıtımını Durdurdu

ABD’li firmalardan parça tedarik edemeyen Huawei, üst düzey telefonlarının dağıtımında kesintiye gitti.

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarında en fazla arada kalan firmalardan olan teknoloji üreticisi Huawei, cihaz dağıtımlarında kesintiye gidiyor. Olası bir yasağa karşı önlem olarak, yıl sonuna kadar yetecek miktarda parça depolayan Huawei, daha önce Kirin çip kullanmayan alt ve orta seviye telefonların sevkiyatlarını durdurma yoluna gitmişti. Son gelen haberlere göre Çinli üretici, daha yüksek seviyedeki telefonlarının dağıtımında da kesintiye gitti.

Firma tarafından dağıtımı durdurulan cihazlar arasında, Huawei’nin şu anki amiral gemisi telefon serisi olan P30 ailesi de bulunuyor. ABD’li perakende satıcıları ve operatörler zaten Huawei cihaz alıp stoklayamıyor.

Gelen bilgilere göre Huawei, yalnızca mevcut akıllı telefonlarının dağıtımında kesintiye gitmekle kalmıyor, şirketin en güncel amiral gemisi olacak Mate 30 ailesi için de gelen siparişleri geri çeviriyor.

Yeni telefonlar muhtemelen Huawei’nin kendi işletim sistemi HongmengOS (ArkOS) ile gelecek. Bu telefonlarda Huawei’nin kendi uygulama mağazası App Gallery yer alacak. Geliştiricilerin ne kadar destek sağlayacağı ise şu anda bilinmiyor.

Huawei, küresel pazarda telefon gönderimlerinin bu yıl %40 ila %60 arasında azalmasını bekliyor. 2018 yılında 206 milyon cihaz satan firma, bu cihazların yarıdan fazlasını Çin dışındaki müşterilere ulaştırmıştı. Geçtiğimiz çeyrekte de 59 milyon cihaz satan ve geçen yıldan %50 daha fazla satış yapan Huawei, bu hızda giderse yıl sonuna kadar 240 milyon kadar cihaz satabilir.

Elindeki Kirin çiplerinin bitmesinin ardından Huawei zor zamanlar yaşayabilir. ARM ile bağları kopan firma, çip teknolojisi için açık kaynak çözümlerine yönelmek durumunda kalabilir. Firma çip stoklamış ve kendi işletim sistemini hazırlamış olsa da her duruma karşı hazırlıklı değil. Çinli devin her parçayı kendi üretmesi de zor görünüyor.

ABD yönetimi, Huawei’yi casusluk yapabilecek olduğu gerekçesiyle yasaklamıştı. Çin’deki komünist hükümet, şirketlerden kendileri lehine casusluk yapmaları talebinde bulunabiliyor. Huawei, sistemlerinde bir arka kapı bulunmadığını, Çin Hükümeti’nden gelecek casusluk teklifini reddedeceğini ve isteyen her ülke ile casusluk yapmayacaklarını taahhüt eden bir anlaşma imzalayabileceğini söylemişti. ABD ise Huawei’yi ve sahip olduğu gücü, Çin ile yapılacak olan pazarlıklarda bir koz olarak kullanmayı amaçlıyor.