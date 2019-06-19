Huawei, ABD'den Parça Almadan Telefon Üretebilir mi?

Mayıs ayında ABD'li üreticilerle ticaret yapmasının yasaklanacağı açıklanan Huawei, Amerikan üretimi parçalar olmadan da telefon üretebilme alternatifine sahip.

ABD hükûmeti, Mayıs ayında dünyanın en büyük telekomünikasyon ekipman üreticisi Huawei’yi Amerikalı üreticilerle ticaret yapmasını engelleyen bir listeye eklemişti. Bu yasaklamanın üzerine Huawei’nin kurucusu ve yöneticisi Ren Zhengfei, bu kısıtlamanın şirketin büyümesini yavaşlatacağını ancak bu yavaşlamanın oldukça az olacağını söylemişti.

Huawei, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerilimine sıkışmış gibi görünse de ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Huawei’ye karşı olan yasaklamalarının herhangi bir ticaret anlaşmasıyla çözülebileceğini söyledi. Yasaklamanın şartları biraz hafifletildi ve Huawei’nin geçici bir süreyle Amerikalı üreticilerden mal alması sağlandı.

Şirket, kendisine bir yıl boyunca yetecek Amerikan üretimi parçaya sahip olduğunu bildirdi. Böylelikle firmanın kriz durumuna hazırlanmak için biraz zamanı var ancak Amerikan yapımı parçaları elbette bitecek ve şirket zor bir seçimle yüzleşmek zorunda kalacak. Huawei’nin bu durumda iki seçeneği var. Huawei ya ABD üretimi parçalar olmadan telefon üretmenin bir yolunu bulacak ya da akıllı telefon sektöründen çıkacak.

Peki, Huawei ABD üretimi parçalar olmadan da telefon üretebilir mi?

Cevap kesinlikle evet. Huawei’nin gerekli bütün parçaları Çin, Japonya, Güney Kore ve Tayvan’dan alması mümkün. Ayrıca kendi işlemcileri olan Kirin yongalarını, Huawei'nin HiSilicon grubunda üretiyor ancak yongalar ARM tarafından lisanslanmış teknoloji içeriyor. Bu nedenle firma, ARM teknolojisini yeni yongalarında kullanamayacak.

Yeni Huawei P30 Pro’da Cornin firmasından Gorilla Cam, Micron’dan flaş depolama teknolojisi, LTE ve 3G için ağ oluşturma bileşenleri ve en önemlisi Google’ın Android işletim sistemi olmak üzere ABD'li şirketlere ait olan 4 parça vardı Bu 4 parça yerine alternatifler ise şöyle:

Huawei telefonların ekranı için yeni bir partner bulmalı. Bu Japon bir firma olan AGC Asahi Cam olabilir: Yakın zamanlarda, Google yeni Pixel 3A telefonlarında fiyatları düşürmek için AGC Asahi Cam tarafından yapılan 'Dragontrail' camını kullandı. Drangontrail, Gorilla Cam’a göre daha ucuz.

Yakın zamanlarda, Google yeni Pixel 3A telefonlarında fiyatları düşürmek için AGC Asahi Cam tarafından yapılan 'Dragontrail' camını kullandı. Drangontrail, Gorilla Cam’a göre daha ucuz. Huawei depolama için Micron yerine Toshiba ya da Samsung gibi firmaları seçebilir: Ek olarak Huawei’nin HiSilicon gurubu kendi depolama bileşenlerini yapmak için çalışıyor. Ayrıca gurubun Nano hafıza kartları da mevcut.

Ek olarak Huawei’nin HiSilicon gurubu kendi depolama bileşenlerini yapmak için çalışıyor. Ayrıca gurubun Nano hafıza kartları da mevcut. Huawei, belirli operatörlerle uyumluluğunu korumak istiyorsa kendi ağ modüllerini üretmek zorunda kalabilir: Bu yılın başlarında Huawei kendi ürettiği Balong 5000 5G yonga setiyle birlikte ilk 5G destekli ticari cihaz olan Huawei 5G CPE Pro’yu piyasaya çıkardı. Cihaz 2G, 3G, 4G ve 5G’yi tek bir yongada destekliyor.

Bu yılın başlarında Huawei kendi ürettiği Balong 5000 5G yonga setiyle birlikte ilk 5G destekli ticari cihaz olan Huawei 5G CPE Pro’yu piyasaya çıkardı. Cihaz 2G, 3G, 4G ve 5G’yi tek bir yongada destekliyor. Google, Huawei’nin Android lisansını kaldırdı. Bu nedenle Huawei sadece Android Açık Kaynak Projesi (AOSP)’ni kullanabilecek: Bu sıkıntı değil çünkü firma 'Hongmeng' adını verdikleri kendi işletim sistemini geliştiriyor. Firma, birçok ülkede işletim sistemi markası için başvuruda bulundu ve uygulama yapımcılarını kendi uygulama galerisine davet etti.

Huawei'nin hiçbir değişikliğe gitmeden devam etmesi gereken noktalar ise şöyle:

​ OLED Ekranlar: Huawei; Samsung, LG ve BOE üretimi olan OLED ekranlar kullanıyordu. Bu nedenle ekran Huawe’i için bir sıkıntı değil. Ayrıca Japonya da ekran için başka bir seçenek olabilir.

Huawei; Samsung, LG ve BOE üretimi olan OLED ekranlar kullanıyordu. Bu nedenle ekran Huawe’i için bir sıkıntı değil. Ayrıca Japonya da ekran için başka bir seçenek olabilir. RAM: Huawei, cihazları için RAM üretmedi ancak P30 Pro için satın almış olduğu RAM’ler Güney Koreli bir marka olan SK Hynix’e aitti. Önceden, P20 Pro için RAM’lerini Micron’dan almıştı. Ayrıca firma işlemcileriyle beraber kendi RAM’ini üretecek kapasiteye de sahip.

Huawei, cihazları için RAM üretmedi ancak P30 Pro için satın almış olduğu RAM’ler Güney Koreli bir marka olan SK Hynix’e aitti. Önceden, P20 Pro için RAM’lerini Micron’dan almıştı. Ayrıca firma işlemcileriyle beraber kendi RAM’ini üretecek kapasiteye de sahip. Kamera: P30 Pro’daki kamera Çinli bir tedarikçi olan Sunny Optical tarafından üretilmişti. Ayrıca markanın kameraları P30 Pro’nun düşük ışıkta bu kadar iyi performans göstermesini sağlayan temek faktörlerden biriydi.

Başlığa geri dönersek Huawei ABD üretimi parçalar olmadan telefon üretebilir mi? Tabii ki evet ancak bu ticaret yasağının yen etkileri gözler önünde. Ticaret yasağı, Braodcom’a 2 milyar dolara mal olabilirmiş gibi duruyor. Ayrıca ticaret yasağı, Huawei’nin en önemli yonga tedarikçileri olan Qualcomm, Intel ve Xilinx gibi markaları da olumsuz etkiliyor.

2018’de ne olmuştu?