Teknoloji ve akıllı telefon dünyasının devlerinden olan Çin merkezli Huawei, yeni çevrimiçi mağazasını açmaya hazırlanıyor. Ayrıca mağazanın açılışına özel bazı indirimler ve kampanyalar da bulunuyor.

Günümüzde internetten alışveriş oldukça büyük bir pazar haline geldi. Ülkemizde de birçok örneği bulunan çeşitli çevrimiçi mağazalardan kıyafetten telefon aksesuarlarına kadar neredeyse her şey bulunuyor.

Tabii birçok şirketin yer aldığı pazar yerlerinin yanı sıra, şirketlerin kendi çevrimiçi alışveriş mağazaları da bulunuyor. Markaların kendi çevrimiçi alışveriş mağazalarının, fiziksel mağazalara göre daha az maliyetli olması gibi birçok faydası bulunuyor. Akıllı telefon dünyasının devlerinden Huawei de kendi çevrimiçi mağazasını açmaya hazırlanıyor.

Huawei, çevrimiçi mağazasını 23 Mart’ta açıyor

Çinli teknoloji devi, 23 Mart tarihinde yeni mağazasını açıyor. Bu ay içerisinde açılacak olan yeni çevrimiçi mağazada, tüm Huawei ürünlerinin satışı gerçekleştirilecek. Şirketten yapılan açıklamaya göre, tüm Huawei ürünleri ve çevre birimlerinin yer alacağı bu çevrimiçi mağazanın açılışına özel indirimler ve kampanyalar da yapılacak.

Önümüzdeki pazartesi günü açılacak olan internet sitesine abone olup giriş yapan kullanıcılar, günde üç kere hediye çarkı çevirecek. Bu hediye çarkını çeviren kullanıcılar, 20 ila 140 TL arasında değişen hediye kuponları kazanabilecekler. Ayrıca Facebook’tan yapılan paylaşım için, paylaşımın yapıldığı gün başına 2 kez hediye çarkı çevirme şansı daha kazanılacak.

Şirketin bunun haricinde farklı kampanyaları da bulunuyor. Mate 30 Pro, Matebook 13, Matebook D 14 ve Matebook D 15 satın alan kullanıcılar, Huawei Freebuds 3 kablosuz kulaklığa sadece 1 TL farkla sahip olabilecekler. Huawei Bülteni’ne kayıt olan kullanıcılarsa 1 TL farkla Huawei Mini Hoparlör alabilecekler.