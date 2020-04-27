Huawei EMUI Mayıs 2020 Güvenlik Yaması Detayları

Huawei, akıllı telefonlarında kullandığı EMUI arayüzünün Mayıs güvenlik yamasıyla ilgili detayları açıkladı. Şirket, yeni güvenlik güncellemesiyle düzeltilecek 26 açığın CVE kodlarını paylaştı.

Huawei, EMUI/Magic UI için Mart ve Nisan aylarının güvenlik güncellemesini Huawei ve Honor akıllı telefonlar için yayınlamaya devam ediyor. Çinli teknoloji devi, diğer yandan da Mayıs 2020 EMUI güvenlik yamasının ayrıntılarını yayınladı.

Huawei cihazları için planlanan yeni güvenlik güncellemelerinin odağında Mayıs 2020 Android güvenlik bülteninde açıklanan Ortak Güvenlik Açıkları ve Etkilenmeler (CVE) yer alıyor. İşletim sistemi, kernel ve sürücü güncellemelerinde, cihazların kullanım özelliklerini etkilemeyen ancak aylık güncellemeler yoluyla düzeltilmesi gereken sorunlar bulunuyor.

Huawei'nin Mayıs güvenlik güncellemesi 26 önemli açığı düzeltecek

Huawei'nin Mayıs 2020 güvenlik yaması, 2 kritik, 22 yüksek ve 2 Orta CVE seviyesi de dahil olmak üzere, Huawei akıllı telefonlardaki farklı güvenlik açıklarını ve sorunları ele alıyor. Mayıs 2020 EMUI güvenlik güncellemesi için Android güvenlik bülteninde açıklanan CVE'ler şöyle:

Kritik: CVE-2020-0096, CVE-2020-0103

CVE-2020-0096, CVE-2020-0103 Yüksek: CVE-2020-0100, CVE-2020-0101, CVE-2020-0108, CVE-2020-0098, CVE-2020-0109, CVE-2020-0097, CVE-2020-0024, CVE-2020-0092, CVE-2020-0106, CVE-2020-0090 ,CVE-2020-0064, CVE-2020-0091, CVE-2020-0094, CVE-2020-0093, CVE-2020-0102, CVE-2020-0105, CVE-2019-14087, CVE-2020-3610, CVE-2019-14053, CVE-2020-3680, CVE-2020-3630, CVE-2020-3615

CVE-2020-0100, CVE-2020-0101, CVE-2020-0108, CVE-2020-0098, CVE-2020-0109, CVE-2020-0097, CVE-2020-0024, CVE-2020-0092, CVE-2020-0106, CVE-2020-0090 ,CVE-2020-0064, CVE-2020-0091, CVE-2020-0094, CVE-2020-0093, CVE-2020-0102, CVE-2020-0105, CVE-2019-14087, CVE-2020-3610, CVE-2019-14053, CVE-2020-3680, CVE-2020-3630, CVE-2020-3615 Orta: CVE-2020-0104, CVE-2019-15126

Mayıs ayı EMUI güvenlik yamaları, yakında EMUI/Magic UI yazılım güncellemeleri aracılığıyla Huawei ve Honor akıllı telefonlara ulaşmaya başlayacak.