Huawei, 5G Destekli 5 Yeni Telefon İçin Sertifika Aldı

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, geçtiğimiz günlerde yeni P40 serisini tanıtmıştı. Son olarak bütçe dostu akıllı telefon Y8s için harekete geçen Huawei’nin, 5 yeni model için daha sertifika aldığı ortaya çıktı.

Çin menşeili akıllı telefon üreticisi Huawei, yakın zamanda Çin Zorunlu Sertifikası (3C) aracılığıyla yeni akıllı telefonlarının serfitikasını aldı. Telefonların kimliğine dair bilgiler henüz mevcut değil. 3C onayına kavuşan telefon modellerinin TEL-TN00, FRL-AN00, OXP-AN00, JSC-AN00, ANL-TN00 olduğu belirtildi. Tüm bu varyantların 5G alt yapısına sahip olduğu gelen bilgiler arasında…

5G teknolojisinin yavaş yavaş yaygınlaşmasıyla birlikte akıllı telefon üreticileri 5G destekli telefon üretimine hız verdi. Elbette bu akıllı telefonların 5G bağlantısını desteklemesi için başta işlemci olmak üzere diğer donanımların da 5G ile uyumlu olması gerekiyor. Huawei'nin yeni işlemcisi Kirin 820 5G, orta seviye bir işlemci olmasına rağmen oldukça güçlü olacak gibi görünüyor.

Huawei'den 5 yeni model hamlesi:

Bir mikroblog sitesi Weibo kullanıcısına göre, söz konusu telefonlar, gücünü Kirin 820 5G, Kirin 985 5G ve Kirin 995 işlemcilerinden alacak. Bununla birlikte, Kirin 995’e dair halihazırda detaylı bilgi bulunmuyor. Ayrıca, söz konusu işlemcinin Kirin 990 5G olabileceği de konuşuluyor. Sertifikalı modellerin, Honor 10X dahil olmak üzere bazı Honor telefonları barındıracağı ihtimal dahilinde yer alıyor.

Bildiğimiz gibi Çin merkezli teknoloji firması, yeni telefonu 10X Pro'yu çıkarmaya hazırlanıyor. Kamera modülünün 64 MP'lik bir çözünürlük sunacağı belirtilirken, telefonun gücünü Kirin 810'dan daha iyi bir performans sunan ve 5G desteği olan Kirin 820 işlemciden alacağı ifade edildi. Ürünün fiyatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor ancak yakın zamanda fiyatının da ortaya çıkması bekleniyor.

Modellerden bazıları, 40W şarj desteği ile gelebilir:

Huawei’nin sertifikalarını aldığı yeni 5 modeline gelecek olursak, modellerin bazılarının 40W şarj hızlı şarja sahip olacağı beklentisi var. Çinli teknoloji devinin son sertifika hamlesine ilişkin yeni ayrıntılar geldikçe buradan sizlere duyurmayı sürdüreceğiz.