Huawei, En Önemli Amerikan Çiplerinden 2 Yıllık Stok Yaptı

Amerika’nın başta Huawei olmak üzere Çinli firmalara yönelik yoğun baskısı gün geçtikçe artıyor. Kendini korumak isteyen Huawei, önümüzdeki iki yıl boyunca kendilerine yetecek kadar çok sayıda Amerikan yapımı çipi stokladı.

Huawei, ABD ile Çin arasındaki gerilimlerden en çok etkilenen firmalar arasında başı çekiyor. Firmanın geliştirdiği 5G modemleri ve altyapıları, ABD hükümetinin tepkilerinin merkezinde yer alıyordu. Gelen haberlere göre Huawei’nin elinde en önemli işlemlerde kullanacakları çiplerden 2 yıl yetecek kadar depoladı.

Huawei’nin pek çok farklı parça için Amerikalı ya da Amerika bağlantılı firmayla çalışması gerekiyor. Özellikle işlemciler için Intel ve programlanabilir çipler için de Xilinx, firmanın önemli tedarikçileri arasında yer alıyor.

En önemli parçalar depolanıyor

Nikkei Asian Review’da yayınlanan bilgilere göre Çinli teknoloji devi, “en önemli parçalar” olarak adlandırılan çiplerden önemli bir miktarı depoladı. Firmanın envanterinde yer alan parçaların, normal şartlar altında 2,5 yıl yetebileceği belirtiliyor.

15 Mayıs’ta ABD’nin aldığı yeni kararlardan sonra Huawei’nin erişebileceği, uzun vadede tedarik hizmeti alabileceği herhangi bir firma bulunmuyor. Washington da ayrıca Çinli üreticinin kendi çiplerini üretip kullanmasının önünde bir engel olarak gözüküyor.

Huawei uzun zamandır parça depoluyor

Çinli firma, aslında 2018 yılından bu yana parça depolamaya devam ediyor. 2018 yılının sonlarında Huawei CFO’su Meng Wanzhou ABD’li yetkililer tarafından tutuklandığından bu yana firma, Washington’ın olası yaptırımlarına karşı hazırlık yapıyordu.

Geçen hafta Huawei’den yapılan açıklamalarda firmanın yaklaşık olarak 23,45 milyar dolarlık bir çipseti, bileşen ve materyal birikimi yaptığı açıklanmıştı. Firmanın kamuya açık olarak gerçekleştirdiği ilk açıklamalar, Beyaz Saray’dan gelen açıklamaların hemen 3 gün sonrasında yapılmıştı.

Firmanın hangi parçaları depoladığı açıklanmamış olsa da özellikle Xilinx, Intel ve AMD çiplerine özel bir ilgi göstermiş durumda. Zira bu çiplerin yerine bir alternatif bulmaları pek de kolay gözükmüyor. ABD’li bu üreticiler çip pazarının %98’ine hakim.

ABD Yönetimi Huawei’den çekiniyor

ABD yönetimi, Huawei’nin özellikle F35 jet projesi, 5G altyapısı, yüksek öncelikli güvenlik sistemleri için kullanılmasına karşı çıkmış ve firmanın yaptığı ürünlerde, Çin hükümetinin istediği durumlarda casusluk amacıyla kullanabileceğini iddia ettiği çıklar olduğunu belirtmişti.

ABD ve Çin arasındaki gerginlik daha sonra ise Ticaret Savaşları olarak da bilinen olayların başlamasına neden olmuştu. Öte yandan bu süreçten en çok etkilenenler ise iki ülke arasında iş yapan kurumlar oldu.