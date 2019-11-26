Apple, ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşının olumsuz etkilerini azaltmak için bir süredir yeni pazarlara doğru açılmaya hazırlanıyordu. Hindistan hükümeti tarafından yapılan yeni açıklama, şirketin Hindistan sınırları içerisinde üretime başladığını gösteriyor.

Apple, ABD-Çin savaşının ortaya çıkardığı maliyetlerini düşürmek için üretimi Çin'den, iş gücü bakımından ucuz olan bir diğer ülke olan Hindistan'a kaydırmayı planlıyordu. Hindistan'daki faaliyetlerine ve yatırım yapmaya devam eden şirket, Güney Asya ülkesinde iPhone üretimine başladı ve yakında burada üretilen iPhone'ları dünya çapındaki diğer pazarlara ihraç etmeye başlaması bekleniyor.

Hindistan Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Ravi Shankar Prasad tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede iPhone modellerinin üretimi başladı. Elinde tuttuğu iPhone modelinin üzerinde yazan "Hindistan'da üretilmiştir" ibaresini okuyan bakan, "Bugün güzel bir gün." dedi. Ayrıca Cupertino merkezli teknoloji devi ve ortaklarının Hindistan'da iPhone üretimini artırmayı planladığını, bileşen üretimi gibi diğer alanlara da odaklandıklarını belirtti.

Hindistan, iPhone ihracatından sadece 2019'da 1.6 milyar dolar kazanacak

Bakan Ravi Shankar Prasad, genişlemenin durmayacağını ve iPhone telefon ve bileşenlerinin ihracatının yalnızca 2019'da 1,6 milyar dolara (yaklaşık 9.2 milyar TL) ulaşacağını belirtti. Apple'ın Hindistan'daki iki ortağı Salcom ve Foxconn da yerel operasyonlarına büyük yatırımlar hazırlıyor.

Salcom, önümüzdeki 5 yıl içinde 300 milyon dolara yaklaşan yatırımlarla Chennai yakınlarında, şarj cihazları da dahil olmak üzere çeşitli bileşenler üretmeye başlayacak. Hükümet, bu planın yaklaşık 10.000 kişiye istihdam sağlayacağını açıkladı. Aynı zamanda Foxconn, üretim tesislerinin sayısını ikiden dörte çıkarak daha fazla iPhone montajlamayı planlıyor.

Hindistan, özellikle Pekin ile Washington arasındaki ticari gerilim göz önüne alındığında, Apple'ın Çin'e olan bağlılığını azaltmaya yardımcı olabilir. Ancak yabancı şirketler yerel operasyonlarını daha hızlı bir şekilde genişletmeyi planlasa da ülke, altyapı açısından hala geride görünüyor.